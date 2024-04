Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, em Manaus

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa os endereços de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher durante a próxima semana, de segunda-feira (15), até a sexta (19). O serviço móvel dispõe de cinco estruturas, que atuam nos cinco Distritos de Saúde do município, Norte, Leste, Oeste, Sul e Rural, com atendimento exclusivo para mulheres, como forma de ampliar o acesso da população feminina à atenção básica.

Na Zona Leste, o serviço móvel da Semsa passa a atender as usuárias na estrutura localizada na rua Canadá, 276, na comunidade Nova Vitória, bairro São José Operário, a partir da segunda-feira (15). A unidade tem previsão de funcionamento no local até o dia 26 de abril.

As demais estruturas do serviço itinerante seguem em suas posições atuais ao longo da próxima semana. Na Zona Norte, os atendimentos ocorrem na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, em frente à bola do João Paulo, no Ceti João dos Santos Braga. Usuárias da Zona Oeste, por sua vez, devem se dirigir à rua Comandante Edno Rios, no bairro da Paz, ao lado da USF Santos Dumont. Nos dois locais, as unidades atendem até a próxima sexta-feira (19).

As usuárias da zona Sul continuam a receber atendimento do serviço na rua 24 de Agosto, s/n, no bairro Morro da Liberdade, atrás da praça molhada do Cajual, em frente ao abrigo emergencial Gecilda Albano. A estrutura itinerante mantém base no local até 26 de abril.

Na zona rural, o serviço móvel segue na área da Unidade de Saúde da Família (USF) São Pedro, no ramal do Leão, Km 37 da rodovia AM-010, até 2 de maio.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher integram a estratégia da Semsa Manaus para reforço da prevenção e promoção da saúde das usuárias da rede pública em áreas de maior demanda de assistência básica. O serviço itinerante foi implementado inicialmente nas zonas Leste, Norte e Oeste, em julho do ano passado. Neste mês, passou a contar com duas novas estruturas, chegando às zonas Sul e rural.

As unidades móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h. O agendamento é feito pelas usuárias na própria unidade, mediante apresentação do documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O catálogo de serviços ofertados inclui consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, exames de mamografia e ultrassom, planejamento reprodutivo, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinação. As estruturas contam ainda com farmácias para dispensação de medicamentos.

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa:

Zona Norte

Avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, em frente à bola do João Paulo, no Ceti João dos Santos Braga

De 8 a 19/4

Zona Oeste

Rua Cmte. Edno Rios, bairro da Paz, ao lado da USF Santos Dumont

De 26/3 a 19/4

Zona Leste

Rua Canadá, 276, comunidade Nova Vitória, bairro São José Operário

De 15 a 26/4

Zona Sul

Rua 24 de Agosto, s/n, bairro Morro da Liberdade, atrás da praça molhada do Cajual, em frente ao abrigo emergencial Gecilda Albano

De 8 a 26/4

Zona Rural

USF São Pedro, ramal do Leão, Km 37 da AM-010

De 8/4 a 2/5

*Com informações da assessoria

