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Disparos em área turística de Nova York geram correria; NYPD prende homem e investiga ocorrência no coração de Manhattan

Disparos registrados nesta quinta-feira (18) provocaram pânico na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. O episódio gerou correria entre pedestres e levou a polícia a isolar a região. Logo após a ocorrência, um suspeito foi preso.

Além disso, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os tiros são ouvidos e pessoas deixam o local rapidamente. Usuários também relataram o caso no aplicativo Citizen.

Polícia de Nova York confirma disparos e prisão

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) informou que atendeu a chamados de tiroteio por volta das 16h30 (horário de Brasília). O caso ocorreu no cruzamento da Avenida West 44th com a 7ª Avenida.

Segundo a corporação, os agentes chegaram ao local e flagraram uma pessoa efetuando disparos. Em seguida, os policiais prenderam o homem e apreenderam uma arma de fogo.

Além disso, equipes de segurança passaram a inspecionar a área, incluindo veículos atingidos por possíveis disparos. Um vídeo divulgado pela agência Reuters mostra policiais analisando buracos de bala em um carro.

Área isolada e investigação em andamento

Apesar do susto, a polícia informou que não há registro de feridos até o momento. Ainda assim, o NYPD segue investigando as circunstâncias do caso.

Mais cedo, o sistema de alertas da corporação já havia emitido aviso sobre movimentação policial na região. A mensagem dizia:

“Atividade policial: espere atrasos no trânsito, bloqueios de ruas, interrupções no transporte público e presença de equipes de emergência nas proximidades da Avenida West 45th com a 8ª Avenida, em Manhattan. Evite a área”

Até a última atualização desta reportagem, as autoridades ainda não haviam esclarecido o que motivou o incidente.

Times Square teve movimentação intensa no momento do caso

A Times Square, um dos pontos mais movimentados de Nova York, reúne diariamente turistas e moradores. Além disso, o local também tem sido ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo de futebol, o que aumenta o fluxo de pessoas na região.

(*) Com informações do G1

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