Neymar joga hoje? Além da expectativa pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, muitos torcedores fazem a mesma pergunta. O Brasil enfrenta o Marrocos neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e a presença do camisa 10 segue entre os assuntos mais comentados antes da partida.
A resposta é não. O camisa 10 segue em recuperação e não estará em campo na partida contra os marroquinos. Ainda assim, o atacante voltou aos holofotes após uma declaração do técnico Carlo Ancelotti na véspera do confronto.
Ancelotti fala sobre retorno de Neymar
Durante entrevista coletiva, Carlo Ancelotti afirmou que Neymar está próximo de retornar ao convívio da Seleção Brasileira.
Segundo o treinador, a expectativa da comissão técnica é contar com o atacante já na próxima semana. Além disso, Ancelotti destacou que o jogador mantém o foco na recuperação para voltar a ficar à disposição.
O técnico também ressaltou que o retorno de Neymar pode representar um reforço importante para o ambiente da equipe. Dessa forma, a experiência do camisa 10 em grandes competições pode ajudar o grupo ao longo do Mundial.
Neymar se manifesta antes da estreia
Na véspera da partida, Neymar publicou uma foto com a camisa da Seleção Brasileira em seu perfil no Instagram.
“Amanhã é dia. Prontos para os desafios. Vamos Brasil”, escreveu o atacante.
Por isso, a publicação rapidamente repercutiu entre os torcedores que aguardam o retorno do craque.
Provável escalação do Brasil
Sem Neymar, Carlo Ancelotti deve iniciar a estreia da Copa do Mundo com:
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Alex Sandro
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Raphinha
- Vinicius Júnior
- Matheus Cunha
Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável escalação do Marrocos
Por outro lado, o Marrocos deve entrar em campo com:
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Chadi Riad
- Marwane Saadane
- Noussair Mazraoui
- Neil El Aynaoui
- Ounahi
- El Khannouss
- Brahim Díaz
- Saibari
- Amine Sbai
Técnico: Mohamed Ouahbi.
Que horas é Brasil x Marrocos?
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Além disso, a partida abre a participação das duas seleções no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.
Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?
Os torcedores poderão acompanhar a partida pelos seguintes canais e plataformas:
- TV Globo
- SBT
- SporTV
- N Sports
- GeTV (Globoplay)
- CazéTV (YouTube)
Arbitragem
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)
- Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
- Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
Por fim, o Brasil inicia a caminhada em busca do hexacampeonato sem Neymar em campo, mas com a expectativa de contar com o camisa 10 nas próximas fases da competição.
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