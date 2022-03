Confrontos da Terceira Fase da Copa do Brasil estão definidos; veja

A partir da Terceira Fase, a Copa Intelbras do Brasil conta com a entrada dos times que disputam a CONMEBOL Libertadores

Foram definidos os confrontos da Terceira Fase da Copa Intelbras do Brasil 2022. Nesta segunda-feira (28), um sorteio decidiu os duelos da próxima etapa da competição mais democrática do país.

A partir da Terceira Fase, a Copa Intelbras do Brasil conta com a entrada dos times que disputam a CONMEBOL Libertadores e os campeões da Série B (Botafogo), Copa do Nordeste (Bahia) e Copa Verde (Remo). Os mandos de campo também foram definidos em sorteio, minutos depois do primeiro certame.

Na Terceira Fase, os times disputam jogos de ida e volta para definir a classificação. Os confrontos não terão o critério do gol qualificado como desempate.

Terceira Fase da Copa Intelbras do Brasil



decidem os confrontos como mandantes no segundo jogo



Red Bull Bragantino x Goiás

Cuiabá x Atlético-GO

Ceará x Tombense

Vila Nova x Fluminense

Azuriz x Bahia

São Paulo x Juventude

Corinthians x Portuguesa

Botafogo x Ceilândia

Brasiliense x Atlético-MG

Vitória x Fortaleza

Athletico-PR x Tocantinópolis

Juazeirense x Palmeiras

América-MG x CSA

Cruzeiro x Remo

Flamengo x Altos

Santos x Coritiba

Fotos: Thais Magalhães/CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

