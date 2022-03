Em partida marcada por confusão na torcida, Princesa do Solimões bate o Fast e confirma vaga na final do Amazonense

O atacante Max, artilheiro do campeonato com oito gols, converteu duas cobranças de pênalti e sacramentou o placar de 2x0 sobre o Fast

Manacapuru (AM) – O ‘Tubarão do Norte’ garantiu vaga na final do campeonato estadual ao bater o Fast na partida de volta das semifinais, neste domingo (27), no estádio Gilbertão, em Manacapuru. O placar de 2×0 ‘limpou a barra’ do Princesa, que perdeu o primeiro jogo por 2×1 para o ‘Rolo Compressor’.

O destaque da partida foi o atacante Max, que converteu duas cobranças de pênalti: logo aos cinco minutos, o meia Luciano recebeu bola na área e foi derrubado. Max bateu no canto direito e garantiu o 1×0. Os minutos seguintes foram de pura pressão do Fast.

Na volta para o segundo tempo, o Fast demonstrou nervosismo mais uma vez: o zagueiro Yuri chutou as pernas de Max na área e o árbitro Ivan Guimarães assinalou penalidade. Certeiro, o camisa 28 bateu novamente na direita para ampliar o placar.

Agora, o Princesa do Solimões irá encarar o Manaus na final do campeonato amazonense. O ‘Gavião do Norte’ bateu o Nacional na outra semifinal do estadual.

Confusão na torcida

As duas torcidas já demonstravam, desde o primeiro jogo da semifinal, que o clima na ‘volta’ seria esquentado. Nas imagens, é possível ver membros das duas torcidas disparando rojões uns contra os outros. Por enquanto, não há informações de feridos.

