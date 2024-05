Davi é flagrado em jantar romântico com blogueira em restaurante; VÍDEO

Davi, campeão do BBB 24, tem vivido uma vida de solteiro, mas não necessariamente sozinho, desde o fim de seu relacionamento com Mani Rego. Recentemente, foi flagrado em um jantar romântico com a blogueira Bárbara Contreras, em um dos restaurantes mais famosos e badalados da capital baiana, na noite desta terça-feira (30), na Bahia Marina, região da Avenida Contorno.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que o ex-BBB chega ao local acompanhado de Bárbara Contreras, com quem já tinha sido visto em uma casa de praia. Os dois desfrutaram do jantar em uma mesa reservada, desfrutando de momentos a sós. Veja o vídeo do flagra:

Bárbara, natural de Pernambuco e com mais de 650 mil seguidores, explicou os primeiros cliques que viralizaram na web após ser vista com Davi.

“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, eu pensava que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”, explicou.

