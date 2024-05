Caprichoso lança álbum “Cultura – O Triunfo do Povo” no Bar do Boi neste sábado

show de lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo” contará com os itens oficiais

O Movimento Marujada promove, em seu terceiro Bar do Boi na temporada, o lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo”, trilha sonora do Boi Bumbá Caprichoso para o 57º Festival Folclórico de Parintins. Lançado para os torcedores que lotaram o Curral Zeca Xibelão no último sábado, o produto fonográfico será apresentado num espetáculo ‘padrão Caprichoso’ dia 4 de maio, no Sambódromo, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O show de lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo” contará com os itens oficiais Edmundo Oran, Patrick Araújo, Marujada de Guerra e Prince do Caprichoso. Bicampeão do Festival de Parintins, o Boi Caprichoso evoluirá com o tripa Alexandre Azevedo.

Os itens individuais Marcela Marialva, Valentina Cid, Cleise Simas, Marciele Albuquerque e Erick Beltrão também farão parte do espetáculo, com performances vibrantes.

A constelação de atrações fica completa com os toadeiros azulados Márcio do Boi, Arlindo Neto, Junior Paulain, Paulinho Viana e Klinger Junior, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus, Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

O Bar do Boi de lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo” tem início às 21 horas e a entrada é gratuita. Mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99103-6772 e camarotes pelo (92) 98833-0777. O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Acesso de menores

O Movimento Marujada comunica que, por determinação do Juizado da Infância e da Juventude Infracional, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a presença e permanência de menores de 12 anos no evento.

Ensaio Geral

A Marujada de Guerra, item 3 do Boi Caprichoso e melhor ritmo do Festival, promove na sexta-feira (3) o ensaio geral para o lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo”. O evento será realizado no Atlético Rio Negro Clube, no Centro da capital.

Os tambores rufam a partir das 19h e a entrada custa R$ 15, na portaria do evento, e mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99112-1094.

Feijoada VIP

O Movimento Marujada segue com a venda dos passaportes da Feijoada VIP Caprichoso. A edição 2024 da mais tradicional, badalada e deliciosa feijoada da temporada será realizada no dia 8 de junho, a partir de 12h, no SESI Clube do Trabalhador, zona leste da capital.

Os passaportes da Feijoada VIP Caprichoso podem ser adquiridos ao valor de R$ 200, presencialmente no escritório do Movimento Marujada, de segunda a sexta, no horário comercial; nos ensaios da Marujada de Guerra, às sextas, no Atlético Rio Negro Clube; e on-line, na plataforma Sympla, sob formas de pagamento diversas.

