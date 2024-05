Trabalhadores do Boi Caprichoso participam de treinamento para atuar em casos de emergência

Os trabalhadores do Galpão de Alegorias do Boi-Bumbá Caprichoso participaram de um treinamento conduzido pela 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Parintins, na última terça-feira (30). O objetivo, preparar esses colaboradores para agir com eficiência em situações de emergência tanto dentro do galpão quanto em outras áreas do Bumbá.

O treinamento abordou uma gama de habilidades, incluindo primeiros socorros, combate a incêndios, uso de extintores e manuseio de mangueiras. Daiana Sarraff, técnica em segurança do trabalho, destacou a importância tanto da teoria quanto da prática. “É super importante estarmos preparados para qualquer eventualidade no ambiente de trabalho. Representar as mulheres do Galpão nesta iniciativa foi especialmente significativo para mim”, enfatizou.

O Capitão Júlio César Araújo, do Corpo de Bombeiros Militar, expressou sua satisfação com a colaboração. “É gratificante contribuir para a prevenção no Galpão, assegurando que o festival alcance seu ápice com segurança para todos os brincantes e visitantes da cidade”, disse.

O compromisso do Boi Caprichoso com o bem-estar de seus trabalhadores é evidente através de iniciativas como esta, que priorizam a segurança e a preparação para lidar com situações de emergência.

*Com informações da assessoria

