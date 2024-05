Pai que morreu acusado de estuprar filha de dois anos não cometeu crime, diz PC-AM

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) esclareceu, nesta sexta-feira (10), sobre o caso da criança de 2 anos que faleceu em decorrência de um suposto estupro de vulnerável cometido pelo genitor, um homem de 52 anos. De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteçao à Criança e ao Adolescente (Depca), durante investigações, a equipe policial da unidade obteve laudo necroscópico, que constatou que não houve qualquer tipo de violência sexual contra a criança.

“As partes íntimas da criança inclusive estavam íntegras. Ou seja, se trata de uma fatalidade, uma vez que o seu genitor era um homem doente, que fazia hemodiálise três vezes por semana, e sofreu um desmaio no momento do fato, caindo com todo o seu peso por cima da vítima e da outra filha biológica, uma criança de 6 anos”, explicou a delegada Joyce Coelho.

Segundo a delegada, se trata de uma morte acidental por asfixia mecânica, não havendo nenhum indício de violência sexual. O homem, ao cair em cima dela, fez muito peso sob o tórax da criança, que perdeu muito sangue pelo nariz, ocasionando o seu óbito ainda na hora do fato.

Conforme a delegada Joyce Coelho, o homem teria sido supostamente flagrado em cima da criança, que chegou sem vida em um hospital com suspeita de violência física/sexual.

“Testemunhas relataram aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que o pai da criança teria caído sobre ela e, em seguida, passado mal. Diante dos fatos, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) e depois soube-se que durante a lavratura do procedimento, o homem foi a óbito em unidade hospitalar”, disse a delegada.

“A gente chama atenção para esse fato, até para que possamos ser mais prudentes ao disseminar uma notícia, pois da mesma forma que nos indignamos que a vítima seja uma criança, também precisamos garantir os direitos humanos daquela pessoa que está sendo apontada como agressor”, alertou a autoridade policial.

*Com informações da assessoria

