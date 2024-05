Caixa adia concurso no Rio Grande do Sul

Porto Alegre (RS) – A Caixa Econômica Federal adiou as provas do concurso público para candidatos vinculados ao polo Rio Grande do Sul. Em nota, a Caixa informa que as provas estão mantidas para o dia 26 de maio no restante do Brasil.

A razão do adiamento é a situação de calamidade no estado por causa das tempestades e alagamentos em diversas cidades. Ainda não foi marcada nova data para a realização das provas no Rio Grande do Sul.

A nota destaca que o adiamento do concurso no estado “não prejudica a isonomia dos candidatos, já que concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente.”

Mais de 1,2 milhão de candidatos inscreveram-se em todo o país para participar do concurso. Cerca de 47 mil pessoas estão inscritas no Rio Grande do Sul.

Os salários iniciais variam de R$ 3.762 a R$ 14.915, além dos benefícios.

A Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso, tem central de atendimento pelo e-mail [email protected], ou pelo número de telefone 0800 701 2028, ligação gratuita.



O serviço de atendimento aos candidatos funciona de 9h às 17h (horário de Brasília).

