FAS recebe doações para o Rio Grande do Sul durante Feira do Pirarucu, em Manaus

Manaus (AM) — A Feira do Pirarucu da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), ocorre neste sábado (11), a partir das 7h, com a venda de seis toneladas de pirarucu fresco e uma tonelada de pirarucu salgado seco, também será ponto de coleta de doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A feira ocorrerá na sede da FAS, localizada na rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro, e vai até finalizar o estoque do pescado.

Entre os itens de doações, a instituição indica água mineral, ração para pets, fraldas descartáveis, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas de cama e banho, entre outros. O telefone para saber mais informações sobre o ponto de coleta na FAS é (92) 98643-0768.

A FAS, que atua há mais de 16 anos em prol das populações amazônicas, é conhecida pelas mobilizações sociais que realiza em prol das pessoas. Na Covid-19, a instituição liderou a “Aliança Covid Amazônia” com mais de 120 parceiros, que se uniram para diminuir os impactos do coronavírus nas comunidades amazônicas.

No ano passado, durante a seca histórica que abalou o Amazonas, causando uma série de danos, a FAS promoveu a “Aliança Amazônia Clima”, que também incentivou doações em prol das comunidades atingidas pela estiagem.

“A FAS é parte de uma coalizão de diversas instituições que estão mobilizadas para enfrentar de alguma forma essa enorme tragédia humanitária, ambiental e social que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso, estamos de portas abertas para receber doações, e é válido ressaltar que toda ajuda é bem-vinda, não importa se é em grande ou pequena quantidade, o importante é apoiar quem precisa”, comenta o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

Mais sobre a feira

A Feira do Pirarucu vai vender a carcaça por R$ 5, o quilo; a ventrecha R$ 15, o quilo; a manta R$ 22, o quilo; e o filé a R$ 31, o quilo; já as cabeças serão vendidas a R$ 10, a unidade. Nesta edição, também haverá venda de pirarucu salgado seco que será comercializado a R$ 30, o quilo.

A feira é uma das ações do projeto Cadeia Produtiva do Pirarucu Manejado 2024, parceria da FAS com o Bradesco. O projeto visa fortalecer a cadeia produtiva do pirarucu com infraestrutura produtiva em unidades de conservação onde a instituição atua.

O peixe é resultado do trabalho de 50 manejadores e a venda do produto beneficiará diretamente 17 famílias das comunidades ribeirinhas Mangueira e Catiti. Segundo o gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS e coordenador da feira, Edvaldo Corrêa, o público que visitar a Feira do Pirarucu vai adquirir um produto de qualidade e com origem sustentável comprovada.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman), com apoio da FAS, que é responsável pela infraestrutura, transporte, logística e divulgação. A venda do pirarucu e do tambaqui manejado também têm apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas.

