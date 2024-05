Davi Brito é detonado na web após questionar morador durante resgate no RS

Campeão do BBB 24 está no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas das enchentes, mas foi detonado após pergunta indiscreta e live

Porto Alegre (RS) – O campeão do BBB 24, Davi Brito, está no Rio Grande do Sul ajudando nos resgates e cozinhando para as vítimas das enchentes. O baiano, entretanto, foi muito criticado após fazer uma live durante a ajuda a uma pessoa e ainda tentar entrevistar um morador que ainda estava na água.

Sobre o bote, e com o celular na mão, o rapaz aproveitou para questionar o homem. “Como é que o senhor se sente nesse momento de ver toda essa situação acontecer?”, questionou Davi. Entretanto, o morador não responde e, ao ver outra pessoa questionando sobre um cachorro, muda de assunto.

Nas redes sociais, a postura de Davi não passou despercebida e ele foi muito criticado. “Aí você pensa: não, a pessoa não pode ser tão sem noção assim. Mas sim, ela pode”, detonou um. “E nenhuma alma caridosa empurra esse sem noção do barco, meu Deus”, disse outra.

Davi Brito revela que dorme no chão de hospital no Rio Grande do Sul

Davi Brito foi o campeão do BBB 24 e, mesmo ganhando muito dinheiro, viajou para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. O baiano abriu uma live no Instagram e revelou que está dormindo no chão de um hospital. Ele ainda detalhou o trabalho como voluntário.

“Estou em um hospital, onde me acolheram. Não tem onde ficar aqui, temos que abraçar a causa neste momento e é isso, já fiz minha cama no chão, simples e humilde”, disse o rapaz, que está cozinhando no local.

Por fim, ele explicou a sensação de poder ajudar as pessoas no local. “Eu estou me sentindo encantado de estar fazendo essa missão, de estar ajudando essas pessoas. Mesmo cansado, eu gosto de ajudar, de dar a mão, mas não está sendo uma missão fácil”, encerrou.

