Cavalo fica ilhado em cima de telhado e aguarda resgate no RS

Canoas (RS) – Um cavalo ficou ilhado no telhado de uma casa na região de Canoas, no Rio Grande do Sul. As imagens, que circularam pelas redes sociais e causaram comoção, foram flagradas ao vivo durante a programação da Globo. As informações são do g1.

O animal foi visto pela equipe do Globocop sobre o telhado de uma residência. Nas imagens, é possível ver que o cavalo ocupa o único espaço do telhado que ainda não havia sido atingido pela água.

Ele estava com duas das patas em um dos lados da estrutura e as outras duas no lado oposto, se equilibrando, e qualquer movimentação poderia fazer o animal cair.

A Defesa Civil Nacional informou que atua para salvar o cavalo. Diversos órgãos atuam no resgate de animais nas áreas atingidas pelas enchentes. Em Porto Alegre, voluntários buscam por animais abandonados, e páginas nas redes sociais também atuam na divulgação dos pets encontrados.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que 100 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Ainda há 128 pessoas desaparecidas e 372 feridos. No total, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Dessas, 163,7 mil estão desalojadas e 66,7 mil foram levadas a abrigos.

Estão previstas chuvas com volumes acima dos 100 milímetros a partir desta quarta-feira (8), com ventos fortes e queda de temperatura, o que pode fazer a situação piorar no Estado.

*Com informações do NSC Total

