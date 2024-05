Dia das Mães: Feira do Pirarucu segue neste domingo na sede da FAS

A feira é uma das ações do projeto Cadeia Produtiva do Pirarucu Manejado 2024

Manaus (AM) – Neste domingo, dia 12 de maio, no Dia das Mães, a partir das 7h, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) continuará as vendas na Feira do Pirarucu para finalizar o estoque de duas toneladas do pescado. A feira acontece na sede da FAS, localizada na rua Álvaro Braga 351, Parque Dez de Novembro.

Na feira, a carcaça do pirarucu é vendida por R$ 5, o quilo; a ventrecha R$ 15, o quilo; a manta R$ 22, o quilo; e o filé a R$ 31, o quilo; já as cabeças serão vendidas a R$ 10, a unidade.

A feira é uma das ações do projeto Cadeia Produtiva do Pirarucu Manejado 2024, parceria da FAS com o Bradesco. A iniciativa visa fortalecer a cadeia produtiva do pirarucu com infraestrutura produtiva em unidades de conservação onde a instituição atua.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman), com apoio da FAS, que é responsável pela infraestrutura, transporte, logística e divulgação. A venda do pirarucu e do tambaqui manejado também têm apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Plantio de mudas dará vida ao Bosque de Sumaúmas em condomínio de Manaus

Dia das Mães: lojas de shopping em Manaus oferecem promoções em produtos e serviços

AME Divas orienta mães amazonenses a empreenderem com paixão e propósito