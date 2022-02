Com gol no fim de John Arias, Fluminense vence o Flamengo em clássico

Partida valeu pelo Campeonato Carioca e gol só saiu no fim. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Fluminense sobre o Flamengo

No estádio Nilton Santos, o Fluminense venceu o Flamengo, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Foi o primeiro clássico de ambas as equipes na atual temporada. O único gol da partida foi marcado no fim por John Arias, atacante que veio do banco.

Antes do gol solitário, 10 cartões amarelos foram distribuídos, além de dois vermelhos: para Vitinho e Calegari, em uma das várias confusões entre os jogadores.

Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Fluminense tem novo clássico: enfrenta o Botafogo, na quinta-feira, no Nilton Santos, às 20h. O Flamengo, por sua vez, enfrenta o Audax Rio, no Raulino de Oliveira, às 19h de quinta-feira.

O gol

O clássico já se encaminhava para acabar em um 0 a 0, que faria jus às apresentações de Flamengo e Fluminense. Com mais confusões, empurra-empurra e cartões do que chances reais, a emoção acabou ficando para os minutos finais. Aos 43 minutos do segundo tempo, Yago cobrou falta na segunda trave e John Arias apareceu livre para cabecear. Hugo Souza não conseguiu fazer a defesa, e o Tricolor venceu o primeiro Fla-Flu da temporada.

