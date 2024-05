Setor primário de Itacoatiara recebe mais de R$ 1,1 milhão em fomento pelo FPS

Itacoatiara (AM) – Cinco associações e cooperativas do setor primário do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) celebraram, na sexta-feira (10/05), R$ 1.146.800 em fomentos entregues pelo Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O recurso atenderá diretamente mais de 160 famílias, proporcionando mais qualidade de vida aos produtores rurais por meio da facilidade no escoamento agrícola, além da mecanização do trabalho em campo e do aumento da produção e renda familiar.

“É um compromisso desde o início do nosso governo fomentar o setor primário, dar aos homens e mulheres do interior condições de sustentar as suas famílias com o fruto do seu trabalho. Então, essas entregas são mais algumas das muitas que já fizemos e continuaremos fazendo para gerar emprego e renda no estado”, disse o governador Wilson Lima.

A Associação Agropecuária dos Produtores Rurais Indígenas e Não Indígenas do Ramal do Fortaleza Mura recebeu um recurso de R$ 229.600, a ser investido na aquisição de um caminhão baú com capacidade de 2,5 toneladas. De acordo com o presidente da associação, Ralili de Carvalho, o recurso vai beneficiar 57 famílias.

“Esse implemento do FPS é de grande importância, porque vai servir para todos os produtores rurais da agricultura familiar da nossa comunidade. A gente já esperava há muito tempo”, afirmou Ralili.

E a Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais da AM-010 (Coopram) recebeu um cheque no valor de R$ 229.100, que permitirá realizar investimento em implementos agrícolas. O presidente da cooperativa, Francisco da Silva, destacou que a mecanização do plantio e aperfeiçoamento do processo produtivo. “Vai melhorar, cada vez mais, o nosso trabalho”, enfatizou.

Para a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Corpo de Cristo foi entregue um trator agrícola acompanhado de um kit carregadeira no valor de R$ 230 mil. E para a Associação de Produtores Rurais Ebenezer a entrega é de R$ 228.100, também para utilizar na compra de implementos agrícolas.

Uma lancha cargueira de 12 metros com capacidade de oito toneladas foi adquirida com o valor repassado pelo FPS, de R$ 230 mil, para a Comunidade Social Santo Antônio.

Total de investimentos

O Governo do Amazonas já investiu o montante de R$ 4.608.427,64 pelos editais do FPS, ao longo dos anos, no município de Itacoatiara, sendo R$ 3.450.516,72 no setor primário e R$ 1.157.910,92 no setor social.

Tratores agrícolas, carretas, caminhões baús, equipamentos para estruturação de agroindústria, lanchas cargueiras e roçadeiras são alguns dos materiais permanentes adquiridos por meio do investimento do FPS no setor primário.

O setor social, por sua vez, realizou reforma elétrica e ampliação de instituição, aquisição de material permanente, veículo adaptável, assim como a aquisição de materiais permanentes, também com os recursos destinados pelo Governo do Estado.

