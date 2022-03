Projeto Acolher recebe novos participantes em grupo de apoio ao luto

Manaus (AM) – Visando oferecer suporte psicológico aos viúvos e viúvas, ensinando formas de lidar com o luto, o setor Psicossocial da Manaus Previdência realizou nesta terça-feira (29), o segundo encontro virtual do projeto “Acolher”. O grupo de apoio é direcionado aos servidores ativos e aposentados, além de pensionistas da Prefeitura de Manaus.

No dia 22, quando ocorreu o primeiro encontro do projeto, parte da manhã do grupo foi reservada para refletir e comentar sobre qual é o papel do tempo no processo do luto. Nesse encontro foram ressaltadas questões como mitos e verdades que circundam essa temática.

O “Acolher”, além de oferecer suporte psicológico aos viúvos e viúvas, também proporciona orientações sobre dúvidas acerca das pensões ou outras questões burocráticas do meio previdenciário. A participação é gratuita e totalmente voluntária.

O participante decide se quer seguir com os encontros com o grupo nas terças-feiras ou ter o atendimento realizado individualmente nas quartas-feiras.

Como participar

Os encontros do projeto “Acolher” acontecem toda as terças-feiras, através da plataforma Google Meet, das 9h às 11h.

Os interessados em participar podem entrar em contato com o setor Psicossocial da Manaus Previdência, por meio do telefone (92) 3186-8027, como também pelo e-mail psico.manausprev@gmail.com.

Para fazer parte do projeto é indispensável que o participante tenha acesso à internet e a computador, tablet ou celular.

O Psicossocial recomenda que os participantes entrem com certa antecedência para que testem o aplicativo.

O setor também informa que caso a viúva ou viúvo tenha alguma dúvida ou queira um suporte tecnológico, isso pode ser solicitado através do telefone (92) 3186-8027, e-mail psico.manausprev@gmail.com ou até mesmo pelo grupo no WhatsApp do “Acolher”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Conhece o projeto “Acolher”? Inscrições estão abertas em Manaus

Projeto de Bototerapia precisa de apoio para dar continuidade

Evento beneficente marca o aniversário do cantor James Rios