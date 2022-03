Evento beneficente marca o aniversário do cantor James Rios

Manaus (AM) – Acontece neste sábado (26), a partir das 13 horas, o Niver Solidário em comemoração ao aniversário do cantor James Rios. O evento de samba beneficente acontecerá na Quadra Andanças de Ciganos, na Avenida Borba, 303, Cachoeirinha, Manaus.

O Niver Solidário terá shows do grupo Réu Confesso, da cantora, Cláudia Trindade, do grupo Samba D’Break, do cantor Nego Léo. Também estarão presentes, Luanita Rangel, Wilsinho de Cima, Léo Monteiro, DuBarranco, Jean Marios, Maria Ceiça, Xuxu Nobre e Pagode dos Mestres.

A entrada será permitida apenas com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para a Instituição O Pequeno Nazareno.

Sobre a Instituição

O Pequeno Nazareno é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, fundada em 1993, referência nacional no atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, suas famílias e comunidades, em Fortaleza, Recife e Manaus.

O projeto busca dignidade e justiça para a infância, sensibilizando a sociedade contra toda forma de preconceito e discriminação e incidindo para que o poder público elabore e efetive políticas que atendam com eficácia as necessidades desta população.



Missão: Acolher crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas, contribuir na construção dos seus projetos de vida, reatando o vínculo familiar e comunitário, buscando a garantia dos direitos fundamentais, e a inclusão social das famílias, visando uma sociedade justa e solidária.

Visão: Desenvolver um trabalho de excelência na inclusão social de crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas e de suas respectivas famílias.

Valores: Os valores desta organização são norteados a luz dos princípios universais, tais como: responsabilidade, solidariedade, ética, integridade, autonomia e participação social.

