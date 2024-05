Polícia prende suspeito de matar idoso em disputa por terra no interior do AM

Novo Aripuanã (AM) – Adenilson Rodrigues Siqueira, de 43 anos, foi preso em flagrante no domingo (12), pelo homicídio qualificado de Jaime Sidnei Mem, que tinha 64 anos. O crime ocorreu na manhã do mesmo dia, no ramal do Bahia, zona rural de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Ramon Sampaio, a vítima foi morta em frente ao sítio de sua propriedade. Na ocasião, a sua esposa, de 51 anos, desceu do carro para abrir o portão do sítio, quando foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta Titan 160, cor vermelha.

“Um dos homens efetuou diversos disparos contra Jaime, que estava dentro do carro. O idoso foi a óbito no local do crime. Em seguida, a mulher efetuou disparos de arma de fogo contra Adenilson, que ficou baleado dentro de uma área de mata”, disse.

Segundo o delegado, o outro executor conseguiu fugir e as investigações irão continuar no sentido de identificar seu paradeiro e sua identificação.

“A suposta motivação seria disputa de terras entre os envolvidos. Durante as diligências, foram apreendidos 11 estojos de calibre 9 mm, uma caminhonete Toyota Hilux que Jaime estava dirigindo e o aparelho celular dele”, falou.

De acordo com o delegado, além da lavratura do auto de prisão em flagrante, também será representada pela prisão preventiva de Adenilson.

Adenilson Rodrigues Siqueira responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

