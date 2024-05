Jovem que matou adolescente indígena a facadas é preso no Amazonas

Tabatinga (AM) – Um jovem de 23 anos foi preso, nesta segunda-feira (13), por homicídio qualificado de uma adolescente de 17 anos. O suspeito, ainda não identificado, foi preso em uma comunidade indígena, no município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus).

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da Delegacia de Polícia de Tabatinga, o crime ocorreu no dia 14 de abril deste ano, quando o autor estava discutindo com terceiros e a adolescente teria se aproximado para entender o motivo.

“O homem atacou a vítima com um golpe de faca no pescoço. Ela foi a óbito ainda no local do fato. As investigações discorrem em torno de testemunhas e relatos locais, que facilitam localizar o indivíduo”,

disse a titular.