Criança morre após marquise desabar em bairro da Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Uma criança, identificada como Nicolas, morreu na tarde deste domingo (6) depois que, acidentalmente, uma marquise desabou e a atingiu na rua Mirra, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Equipes policiais foram acionadas e compareceram ao local, onde populares, desesperados, tentaram socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Equipes de segurança fizeram vistoria no local. Foto: Divulgação

A informação também foi confirmada por uma equipe do Corpo Bombeiros: “O coordenador do COBOM informou pela rede de rádio que de acordo com a PM, caiu uma marquise sobre uma criança e a mesma foi a óbito no local. Mas os bombeiros não atuaram nessa ocorrência. Uma viatura está indo ao local apenas para realizar vistoria”.

A marquise teria desabado devido à força do vento, ocasionado por uma forte chuva que atingiu a região na manhã deste domingo. Mais informações em instantes.

