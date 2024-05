Empresa investe em sistemas digitais de ensino como mecanismo para evitar evasão escolar

No período da pandemia, tecnologia foi uma aliada importante para superar esses desafios, com sistemas tecnológicos à distância

Manaus (AM) — A pandemia da Covid-19 impactou diversos setores, principalmente a educação, com evasão escolar e outros prejuízos aos milhares de estudantes que ficaram sem aulas, por conta das restrições sociais no pico da doença.

A tecnologia foi uma aliada importante para superar esses desafios, com sistemas tecnológicos à distância que proporcionam um ensino diferenciado, com um aplicativo de fácil acesso, que pode ser acessado com internet de pouco alcance.

Parte desses sistemas foram criados pela Innyx, considerada a atual Edtech líder no mercado nacional e formada 80% por professores, que criam os sistemas personalizados, de acordo com a demanda de cada escola e região.

Os programas educacionais da Innyx estão em diversas escolas estaduais de São Paulo e do Amazonas, além de municípios de outras partes do país.

“Na época da Covid, foi um momento difícil para todo mundo. Porém, tínhamos as soluções de educação digital e com uma parte híbrida. Porque o aluno, ele não precisa estar utilizando as soluções da Innyx apenas na sala de aula. É um sistema que pode ser utilizado em qualquer local”, comenta o fundador da empresa, Adler Ismerim.

Outro diferencial é que a Innyx criou um sistema de ensino interativo, com “gamificação” que é a utilização de jogos eletrônicos para ensinar os usuários de forma lúdica. Segundo ele, tanto o mundo educativo quanto o empresarial utilizam cada vez mais a ferramenta para treinamentos de alunos e colaboradores.

“Por exemplo, um professor de biologia pode abordar um assunto, na sala de aula, acessar a nossa plataforma e encontrar nela um game associado ao assunto que abordou. Se ele tiver dúvida, ele tem todo um embasamento teórico dentro da plataforma. Inclusive, com vídeo, jogos, apostilas e outros materiais”, comentou.

Entre esses programas, está o Konectar.me que é um sistema de ensino projetado para promover o aperfeiçoamento integral dos estudantes da educação básica. É uma gama de programas e projetos elaborados por uma equipe multidisciplinar, disponibilizando diferentes trilhas de conhecimento para cada componente curricular, facilitando o aprendizado e garantindo que o estudante alcance o potencial ao máximo.

Tem ainda o Konecta Regionalidades com jogos, videotecas, e-Books e roteiros de aprendizagens, que destacam aspectos históricos, geográficos, sociais e culturais específicos de cada região, mas também estimula o respeito pela identidade regional.

“O programa fornece aos alunos acesso a materiais de estudo, atividades e experiências educacionais que celebram e exploram as peculiaridades de cada localidade, contribuindo para a construção de uma consciência mais ampla e inclusiva sobre a diversidade cultural do nosso país”, declara o Adler.

Para ele, o sistema de educação mudou com a pandemia, forçando o professor e os alunos a se adaptarem para um novo formato de ensino, com o uso da tecnologia.

“Temos ainda a EDUX.ME, plataforma que permite ao professor ter a sala de aula na ‘palma da mão’. Por meio de um aplicativo no celular, ele tem o diário de classe, faz a chamada, lança as notas que já integra com o EducaCenso, sendo o sistema do Governo Federal. Então, facilita tudo isso para o usuário”, completa.

