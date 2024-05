UEA: Curso preparatório on-line oferta qualificação gratuita para estudantes

Manaus (AM) — A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou, neste mês, o Pré-Vest, curso pré-vestibular on-line e totalmente gratuito, direcionado a pessoas que não têm condições de frequentar cursos preparatórios particulares. O objetivo do Pré-Vest UEA é democratizar e preparar estudantes e a comunidade em geral para o ingresso ao ensino superior. As primeiras aulas já estão disponíveis no link: https://www.youtube.com/@prevestuea.

As atividades terão duração de 15 minutos e serão ministradas e veiculadas por meio da plataforma YouTube. E, também, em um aplicativo Pré-Vest, exibidas 2 a 3 vezes por dia. O projeto tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex) e visa preparar alunos das séries do ensino médio para as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS, 1, 2 e 3) e estudantes que já concluíram o ensino médio para as provas do Vestibular (Macro) da UEA.

Parceria educacional

O reitor André Zogahib destacou que a universidade e o Governo do Estado estão felizes com a importância da iniciativa e a entrega do Pré-Vest, pois é uma parceria entre a TV Encontro das Águas, UEA e Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc).

“Você, que é aluno da rede pública e particular do ensino médio e que vai prestar o Vestibular da UEA, terá acesso ao nosso programa, gratuitamente, que será veiculado em nossos canais do YouTube e em parceria com a TV Encontro das Águas, durante a sua programação local. Conto com a sua dedicação para fazer um vestibular de alto nível. Garantimos um investimento na segurança do certame e, agora, estamos investindo na sua preparação. É o Governo do Estado do Amazonas e a UEA trabalhando em conjunto pelo seu benefício”, enfatizou o reitor.

O coordenador do Pré-Vest, Prof. Carlos Vitor, explicou que os alunos do ensino médio (1º, 2º e 3º ano) e o alunos que já concluíram estarão aptos para acompanhar as aulas.

“Teremos um aplicativo para esses alunos. Então, é o seu conhecimento na palma da sua mão. Não deixem de participar! Assistam às aulas! Lembrando que a universidade, dentro de um dos seus pilares que é a extensão, está mobilizando todo o corpo da gestão superior desde setembro do ano passado para que esse programa entre em total harmonia com vocês, e que possam desfrutar dos melhores professores de cursinho de Manaus. E temos uma previsão de atendimento de mais de 200 mil alunos que esperamos, toda a sorte, podermos alcançá-los”, comentou.

Professores capacitados

Todas as aulas baseiam-se em provas anteriores da Vunesp. A equipe será composta por 20 professores, os melhores profissionais que se destacam em cursos preparatórios e gabaritados da cidade, cobrindo toda a grade curricular do ensino médio. O curso contará com dicas rápidas intituladas “Minuto Pré-Vest”, onde serão dadas dicas por meio das redes sociais como Instagram e Facebook. Todo o material ministrado será focado nas questões da Vunesp. O conteúdo vai ser dividido em duas fases: a primeira com conteúdo geral e, a segunda, com revisão.

O projeto está sob a coordenação dos professores Claudio Vitor, da coordenação geral; João Batista da Costa, da coordenação pedagógica; e Vitor Bessa, da coordenação de interior.

