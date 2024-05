Espetáculo ‘Disney in Concert’ promete levar magia dos contos de fadas ao Teatro Amazonas

Manaus (AM) — A magia emocionante dos contos de fadas retorna ao palco do Teatro Amazonas com o espetáculo “Disney In Concert”, que será realizado no próximo dia 31 de maio, com sessões às 18h e às 20h. Os ingressos já estão à venda.

Na segunda edição, o espetáculo foi reformulado para dar mais ênfase às histórias que compõem os enredos das músicas apresentadas. O repertório foi pensado exatamente para promover uma imersão, adianta o diretor Rubson Furtado, do Projeto Akalanto.

“Não posso dar muito spoiler porque é surpresa, mas estaremos ‘quebrando a quarta parede’, teremos uma conversa direta com o público. Não vai ser apenas música, terá interpretação da cena feita pelos coristas, pelos solistas do espetáculo. Todo o repertório foi pensado exatamente para que houvesse uma imersão dentro desse universo que é lindo e fez parte de várias gerações”, afirma.

Os clássicos de “A Pequena Sereia”, “A Bela e a Fera”, “Aladdin”, “Frozen”, “Rei Leão”, entre outras produções da Disney fazem parte do repertório que será interpretado pelo coral Akalanto com direção musical e regência de Elton Nogueira, coordenação de coral de Mallory Valério e preparação vocal de Davi Lopes.

“Nós trabalhamos nesse enredo, nessa conexão da música com as cenas. E nas interpretações musicais tendo uma ênfase maior na parte coral e nos solos. Juntamos tudo numa grande mescla para poder levar uma ordem cronológica das músicas ao mesmo tempo, fazer com que uma se ligue à outra”, explica o diretor.

Ao todo, cerca de 50 profissionais entre artistas e produção fazem parte do espetáculo. São 10 bailarinos do Akadance, 30 cantores em cima do palco, entre amadores e profissionais, cantores populares e cantores líricos do Coro Cênico Akalanto. Além da produção, que conta com seis pessoas, e produção executiva da Bia Bass Produções.

Repertório da Disney será interpretado pelo coral Akalanto Foto: Divulgação

Para o público conseguir ter a experiência de se emocionar com os clássicos da Disney, a produção pensou em dois horários estratégicos para dar mais comodidade à plateia.

“A sessão das 18h foi pensada para as famílias que têm crianças pequenas e que com certeza vão poder apreciar o espetáculo com mais tranquilidade devido o horário mais cedo. Eles irão se emocionar com os clássicos que serão apresentados de forma única com o apoio das cenas dos filmes no telão”, comenta a produtora executiva do evento, Bianca Correia.

A classificação indicativa do Disney in Concert é livre e tem como patrocinadores as empresas Fametro, Amalu Design e a BNC (Brasil Norte Comunicação).

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site shopingressos, por meio do link https://shopingressos.com.br/comprar/1853/DISNEY_IN_CONCERT_18H. A meia-entrada custa a partir de R$ 25, mais a taxa do site.

O evento também tem uma parte social com arrecadação voluntária de alimentos não-perecíveis que serão doados para a instituição Lar Batista Janell Doyle.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parintins Moquém Festival terá 2 dias experiência gastronômica com 14 chefs assadores do país

Com Marcelo D2, Festival Amazônia Urbana celebra rap, trap e hip hop de Manaus

Wesley Safadão será atração do Festival #SouManaus Passo a Paço, em Manaus