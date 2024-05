Jão aterrissa em Manaus com ‘SUPERTURNÊ’

Mega estrutura será montada no Studio 5 e grandes hits prometem embalar o público, o artista se apresenta no sábado, dia 25

Manaus (AM) – O público amazonense poderá conferir SUPERTURNÊ que o cantor paulista Jão tem rodado o país para Manaus no próximo dia 25 de maio. Com ingressos esgotados por onde passa, a apresentação na capital amazonense acontece no Studio 5. Dividida em atos, a SUPERTURNÊ atravessa todas as fases da carreira de Jão.

O setlist é formado por faixas de seus quatro álbuns lançados – Lobos, Anti-Herói, Pirata e Super -, contemplando os quatro elementos que compõem o universo: Terra, Ar, Água e Fogo. A apresentação também conta com muitos efeitos especiais, projeções e momentos de interação com os fãs.

Os ingressos para a passagem da SUPERTURNÊ em Manaus estão disponíveis para vendas através do site bilheteriadigital.com e nas lojas Bibi Cell ou The B-Burgers e custam a partir de R$ 90 (pista – meia entrada), R$ 175 (pista premium b – meia entrada), R$ 615 (Ingresso Lobos VIP Package B – meia entrada).

O Ingresso Lobos VIP B inclui ingresso para o setor Pista Premium, credencial VIP especial, entrada antecipada no dia do show, acesso antecipado ao merchandise oficial, itens exclusivos à venda no

merchandise oficial.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Isabelle Nogueira receberá medalha Ruy Araújo na Aleam

Associação promove Road Show para farmacêuticos em Manaus

Companhia Transversal de Artes Integradas promove 1ª Mostra da Resistência em Manaus