“Tirei ele da mesa do presidente”, diz Menezes sobre estratégia para prejudicar Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Na última terça-feira (29), a mídia local divulgou áudios onde Coronel Menezes (PL), pré-candidato ao senado do Amazonas e representante de Jair Bolsonaro no Estado, realizava ameaças verbais contra o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) e ao delegado da Polícia Civil do Amazonas Costa e Silva.

Na gravação, é possível escutar Menezes citar sua satisfação por ter feito parte da decisão do presidente Bolsonaro em barrar a liberação de verbas para a prefeitura da capital. Além disso, o nome de Capitão Alberto foi levantado, tendo em vista a preocupação do Coronel com a aproximação do mesmo com o presidente.

Após a polêmica e estremecimento das relações do grupo no Amazonas, Menezes afirma que há um grupo de opositores que deseja inviabilizar algumas candidaturas de direita que vão concorrer às eleições gerais deste ano.

Segundo ele, todas as arestas que tinha com o capitão e outros nomes já foram aparadas, falando em resposta aos áudios vazados e que estão circulando em grupos de WhatsApp e na internet.

“Eu entendo que vivemos em um país democrático e todos têm o livre arbítrio de emitir suas opiniões. Não tenho problema com ninguém. Quando me pronuncio, uso minhas redes sociais e não preciso de interlocutores para dizer o que eu penso. O que nós queríamos já conseguimos que é unir os movimentos que apoiam a reeleição do presidente Bolsonaro”, explicou Menezes em nota.

Ele também salientou que sua conversa gravada faz parte de uma organização política que tenta derrubá-lo.

“Algum criminoso pegou e gravou uma conversa privada, repleta de força de expressão e deve tê-las vendido para algum ‘agiota político’. Nesse meio eu não círculo”, disse.

Coronel Menezes também esclareceu que acerca das menções sobre o prefeito David Almeida, Menezes disse apenas que tem um excelente relacionamento pessoal com ele e que o levou ao presidente Bolsonaro por duas vezes, mas o mesmo agiu equivocadamente ao se alinhar com o senador Omar Aziz e o deputado federal Marcelo Ramos.

O deputado federal Alberto Neto utilizou suas redes sociais para afirmar que apesar da polêmica, “a direita está unida” e preparada para vencer as eleições.

“Esses áudios ficaram no passado. As arestas foram aparadas e a Direita está mais do que nunca unida para a campanha do Presidente Jair Messias Bolsonaro”, afirmou o deputado estadual em um vídeo publicado em seu instagram.

Ele também afirma que o vazamento do áudio de uma conversa privada pode ser considerado um crime.

“É a prática comum da velha política agindo para atrapalhar uma vitória que está se aproximando com a chegada das eleições”, comentou.

