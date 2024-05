Show do Boi Garantido promete festa especial na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) — Em preparação para o Festival Folclórico de Parintins, ocorre no próximo sábado (18), um show especial para os torcedores do Boi Garantido. Comanda a festa, o cantor Alciro Neto interpretando os sucessos do bumbá vermelho e branco. A programação inicia às 18h30, no piso L3 do Shopping Grande Circular. A entrada é gratuita.

Uma legião de torcedores se preparam em Manaus nos meses que antecedem a competição da Ilha Tupinambarana. Vários grupos aproveitam a ocasião para curtir o “dois pra lá e dois pra cá” de forma alegre e descontraída.

Durante a programação o cantor de toadas Alciro Neto levará o público ao delírio cantando os sucessos do Boi Garantido. Emoção, paixão e muita música fazem parte do show especial em preparação para o festival.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a proposta atende aos inúmeros pedidos do público que buscam esse tipo de entretenimento cultural na Zona Leste em uma estrutura de primeira qualidade.

“A festa chega em boa hora, tendo em vista que muitos torcedores vivem nas imediações do shopping e desejam se divertir próximo de suas casas. A ideia é democratizar o acesso à cultura e o lazer em uma das zonas mais importantes e populosas da cidade”, afirma Júlio.

*Com informações da assessoria

