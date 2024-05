Homem é preso por estuprar a enteada de 8 anos no interior do Amazonas

Manaquiri (AM) — Um homem, de 21 anos, foi preso, na quarta-feira (15), por violentar a enteada, uma criança de 8 anos, no município de Manaquiri (a 60 quilômetro de Manaus). O homem se aproveitava do momento que a mãe da criança ia trabalhar para cometer o crime.

Conforme o delegado Caio Bruno Sabino, titular da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri, a equipe policial tomou conhecimento da denúncia por meio do Conselho Tutelar, que recebeu denúncia sobre o delito, ocorrido momentos antes da prisão do autor.

“A mãe da vítima relatou que mantinha um relacionamento de oito meses com o indivíduo, que se aproveitou do momento em que ela estava no trabalho para praticar o crime”, disse.

De acordo com o delegado, quando ia cometer o ato delituoso, o homem trancava a casa inteira e colocava o irmão da vítima, uma criança de 6 anos, para fora da residência.

“Uma tia da vítima, que mora ao lado da casa, presenciou algumas situações estranhas e comunicou a irmã, que por sua vez, conversou com a vítima, confirmando as violações que ela estava sofrendo por parte de seu padrasto”, completou.

O homem foi encaminhado à audiência de custódia, onde a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

