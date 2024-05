Reino Unido proíbe ensino sobre identidade de gênero nas escolas

O governo do Reino Unido divulgou novas regras para a área de educação, proibindo as escolas de darem aulas sobre identidade de gênero. As diretrizes adotadas pelo Ministério da Educação também vetam lições sobre educação sexual para menores de nove anos.

Ao fazer o anúncio, o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak disse que a nova orientação garante que as crianças não serão “expostas a conteúdos perturbadores”.

Segundo o governo, há vários relatos no país de “materiais perturbadores sendo usados nas aulas de Educação sobre Relacionamento, Sexo e Saúde” nas escolas.

A nova medida vale para as escolas da Inglaterra, mas não necessariamente para a Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, que também compõem o Reino Unido. Os governos desses três territórios têm autonomia em algumas áreas, inclusive no setor de educação.

“A contestada teoria da identidade de gênero não será ensinada (nas escolas)”, diz a nova regra governamental.

E complementa: “no ensino secundário, os alunos aprenderão sobre características legalmente ‘protegidas’, como a orientação sexual e a mudança de gênero. Mas a orientação atualizada é clara de que as escolas não devem ensinar sobre o conceito de identidade de gênero”.

Caso os estudantes perguntem aos professores sobre identidade de gênero, a orientação do governo aos mestres é que simplesmente digam que este é “um assunto contestado” e que mudem de assunto.

A ministra da Educação, Gillian Keegan, disse que as orientações do governo sobre a educação sexual visam impedir a propagação da “ideologia de gênero” que “ignora o sexo biológico” em algumas escolas.

“O sexo biológico é a base do relacionamento, do sexo e da educação para a saúde – e não essas opiniões contestadas”, disse ela.

Entidades de professores, no entanto, disseram à mídia britânica que não há evidências de que discussões sobre identidade de gênero sejam um problema generalizado nas escolas do país.

*Com informações da CNN Brasil

