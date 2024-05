Projeto leva orientações de saúde bucal a estudantes de escolas públicas de Manaus

Manaus (AM) — O “Projeto Sorriso Top” leva aos estudantes do ensino fundamental e médio de escolas estaduais de Manaus, ações educativas voltadas para a saúde bucal. O projeto é realizado pela Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas (SEGEAM), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc).

O foco da ação está totalmente voltada para a educação em saúde bucal, com orientações, atendimento para a evidenciação de placa realizado por dentistas, palestras e ações educativas de conscientização.

Para beneficiar cerca de dois mil alunos, o cronograma contempla a participação de escolas estaduais, incluindo a Escola Estadual Aristóteles de Alencar, Professora Myrthes Marques Trigueiro, Maria Arminda Guimarães de Andrade, Professor Ernane Nascimento Simão e Almirante Ernesto de Mello Batista. A equipe que atua nas escolas é composta por quatro dentistas, oito técnicos em saúde bucal e um assessor técnico, seguindo o que consta no contrato de execução.

Segundo a secretária Executiva do projeto, Elorides de Brito, também enfermeira, relata como está sendo implementado o projeto nas escolas e destaca a importância da participação dos alunos.

“A implementação do projeto está sendo uma experiência gratificante e desafiadora ao mesmo tempo. Estamos trabalhando arduamente para garantir que cada aluno tenha acesso às orientações e cuidados necessários para uma saúde bucal adequada. A participação de todos é fundamental, pois é através do envolvimento ativo deles que podemos promover mudanças significativas em suas rotinas e, consequentemente, em sua qualidade de vida”, destaca Elorides.

Durante as atividades, os estudantes recebem kits de higiene bucal, panfletos com orientações e ao final do projeto, serão premiados com squeezes, caixinhas de som e fones de ouvido, como forma de incentivar a participação de todos. O encerramento das atividades está previsto para o dia 2 de julho de 2024.

A cirurgiã dentista e assessora técnica, Denise Machado, ressalta que os casos identificados com necessidades clínicas são encaminhados para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), na qual garante um acompanhamento adequado da saúde bucal dos estudantes atendidos.

O “Projeto Sorriso Top” representa um avanço significativo na promoção e conscientização das crianças sobre a importância dos cuidados dentários, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e bem-estar da população infantojuvenil matriculadas nas escolas estaduais. A SEGEAM está desempenhando um papel crucial nesse processo, contribuindo significativamente para a promoção da saúde bucal.

O projeto é fruto do Termo de Fomento n.º 29/2021, firmado entre a SEDUC e a SEGEAM, com recursos da Emenda Parlamentar n.º 007/2021, de autoria do Deputado João Luiz Almeida da Silva (Republicanos).

