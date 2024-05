Projeto ‘Cine Beiradão’ leva cinema para as comunidades ribeirinhas de Manaus

Manaus (AM) – A magia do cinema chegará aos ribeirinhos de quatro comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé através do projeto “Cine Beiradão”. Indicado para todas as idades, a iniciativa é uma opção de entretenimento e lazer com foco na expansão cultural dos moradores da zona rural de Manaus. A primeira exibição será feita na Comunidade do Livramento, no próximo sábado (4), a partir das 18h.

O projeto, idealizado pela cineasta Ana Lígia Pimentel e pelo produtor e guia de turismo Lucas Passos, vai exibir longas e curtas de cineastas nortistas. Segundo Pimentel, o Cine Beiradão surgiu da vontade de mostrar para os moradores suas próprias rotinas que foram gravadas.

“Esse projeto é o antigo Cine Selva de 2021, que aconteceu por 6 meses na Comunidade do Livramento. Desde 2006 eu gravava e fotografava a rotina de muitos moradores da Reserva do Tupé e quis que eles assistissem. Nessa nova edição, estamos expandindo o projeto incluindo novas obras e mais comunidades”, conta.

Para a cineasta, facilitar o acesso à sétima arte nas comunidades ribeirinhas é uma forma de construir um olhar mais crítico sobre a sociedade e estimular a imaginação.

“Quando assistimos aos filmes que nos proporcionam expansão de consciência, aprendizados novos, e narrativas ricas, estamos formando uma sociedade melhor, mais sensível, e mais esclarecida. Além do poder da arte em fazer você sonhar e imaginar”, pontua.

Durante o evento, cestas básicas e brindes serão sorteados para o público presente no local. Também serão distribuídos pipoca, água e refrigerante na sessão.

Além da Comunidade do Livramento, também receberão o projeto as comunidades Nossa Senhora de Fátima, Agrovila e Julião. O Cine Beiradão vai ocorrer no primeiro sábado de cada mês.

A iniciativa foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo e executada pela Secretaria de Cultura do Amazonas (SEC). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (92) 99418-0020.

*Com informações da assessoria

