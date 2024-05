Terminal de Integração 7 será inaugurado no dia 30 de junho na Zona Oeste de Manaus

Novo espaço irá auxiliar na integração dos moradores do Tarumã e das comunidades instaladas no decorrer da BR-174 e AM-010

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta sexta-feira (17), que o Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com avenida do Turismo, bairro Tarumã-Açu, será inaugurado no próximo dia 30 de junho. O novo espaço irá auxiliar na integração dos moradores do Tarumã e das comunidades instaladas no decorrer da BR-174 e AM-010.

“Nós temos a previsão de inaugurar e entregar o Terminal 7 para a população no dia 30 de junho, resolvendo assim o problema que temos com relação à integração do sistema das zonas Oeste e Norte da cidade de Manaus e de quem chega pela BR-174 e AM-010. Esse terminal vai fazer a integração total do sistema de transporte coletivo na nossa cidade”, afirma o prefeito.

O novo terminal será composto por duas plataformas, sendo uma para articulado e convencional e uma apenas para veículos convencionais, que irão realizar viagens dos bairros ao terminal (as chamadas linhas alimentadoras) e do bairro em direção ao centro da cidade (as linhas troncais). O terminal irá atender usuários de transporte, principalmente, das zonas Oeste e Norte.

David Almeida informou que 18 novos ônibus com ar-condicionado serão implementados nas linhas que atendem a região do Tarumã-Açu.

Segurança

Questionado sobre as ações implantadas pela Prefeitura de Manaus nos outros terminais da cidade, David Almeida destacou o serviço realizado pela Guarda Municipal no Terminal de Integração 3 (T3), localizado na Cidade Nova, Zona Norte, que reforça a segurança no espaço público.

“Sofremos muito com a questão do furto de cabos. O Terminal 3 agora está todo iluminado. Nós colocamos a Guarda Municipal armada e temos um monitoramento de câmeras. Estamos trabalhando a reforma desse terminal, assim como nós entregamos o Terminal 1 e o Terminal 2. Depois vamos avançar para o Terminal 4 e Terminal 5”, concluiu o prefeito.

