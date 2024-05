Amazonenses vítimas de enchentes do RS retornam para Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas iniciou a realocação dos amazonenses residentes no Rio Grande do Sul após o desastre das enchentes. O primeiro voo chegou a Manaus na madrugada deste sábado (17) com 34 passageiros.

O voo comercial saiu de Florianópolis e desembarcou às 1h40 da madrugada no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Um segundo voo também deve sair de Florianópolis neste sábado, às 10h, e chegar em Manaus às 16h, trazendo mais 32 passageiros.

A partida de Florianópolis se deve à interdição dos aeroportos nas localidades afetadas pelas enchentes. Por essa razão, os cidadãos foram solicitados a se deslocarem para a capital de Santa Catarina, de onde embarcam de volta para Manaus.

A ação faz parte da Operação Amazonas pelo Rio Grande do Sul, lançada pelo Governador Wilson Lima, no dia 9 de maio, e que visa assistir as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 pedidos foram recebidos pela Defesa Civil do Amazonas. Inicialmente, foi realizado o atendimento e levantamento de informações para uma análise detalhada da demanda e da logística necessária.

“É com muita felicidade que recebemos todas essas famílias que estavam com dificuldade de retornar ao Amazonas. E hoje estamos trazendo elas para que possam voltar às suas vidas dentro da normalidade”, destacou o secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo.

Com base nessa análise, e considerando critérios de prioridade como questões de saúde, crianças e idosos, pessoas com deficiência (PCD), e estudantes isolados, a Defesa Civil deu início ao processo de realocação. Entre os passageiros, estavam duas crianças com transtorno do espectro autista, uma criança com síndrome de Down, três famílias que estavam em abrigos e a maioria, pessoas que estavam alojadas na casa de amigos nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Canelas e Gramado.

Emoção e gratidão

Alegria e emoção foram os principais sentimentos expressados pelos familiares que se reencontraram no aeroporto.

O oficial de náutica, Sérgio Alexandre, de 57 anos, aguardou ansiosamente a chegada do filho, da nora e dos netos.

“Agradecemos ao Governo do Amazonas por essa força humanitária, e estou muito feliz por esse regresso de estar aqui abraçando meu filho novamente com a sua esposa, com meus filhos, e aqui poder dar um suporte legal para eles”.

A autônoma Ellen de Almeida se emocionou ao rever os familiares. “Graças a Deus estamos em casa e perto da família. A cidade de Porto Alegre está em uma situação caótica, assim como o estado todo. É um momento totalmente atípico e que ninguém esperava passar por tudo isso”.

A aposentada Heloísa Araújo agradeceu o apoio do governador Wilson Lima pela sensibilidade junto às famílias.

“Devemos isso ao governador do estado (Wilson Lima) porque foi ele que nos proporcionou esse bem-estar! lá em Porto Alegre está muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo e chegamos aqui em paz”.

Doações

As doações de alimentos e água para a campanha “Amazonas pelo Rio Grande do Sul”, seguem até este sábado (18), às 17h, em 15 postos de arrecadação do Governo do Amazonas, distribuídos em todas as zonas da cidade, entre unidades da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Centros de Convivência da Família e Secretaria de Assistência Social.

Os doadores devem se atentar ao prazo de validade dos alimentos, que devem ser entregues com o lacre original para garantir a integridade e segurança durante o transporte e distribuição, evitando a contaminação, vazamentos ou danos que possam comprometer a utilidade dos itens.

Já as doações de ração, medicamentos e outros itens veterinários, também poderão ser feitas até hoje, no posto montado na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Todas as informações sobre a campanha podem ser acessadas no site: www.paineldoclima.am.gov.br.

Confira a lista dos ALIMENTOS QUE PODEM SER DOADOS

Arroz de 1kg;

Feijão de 1kg;

Macarrão de 500g;

Flocão de Milho (milharina) de 500g;

Salsicha em lata 300g;

Sardinha em lata 125g;

Conserva em lata 320g;

Leite em pó em pacote de 400g;

Açúcar de 1kg;

Sal de 1kg;

Café 250g;

Água de até 2 litros

Não serão aceitos itens que não estejam nesta lista, elaborada conforme orientação do Governo do Rio Grande do Sul.

PONTO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E ÁGUA

Defesa Civil Do Amazonas

Sede da Defesa Civil do Amazonas – Avenida Urucará, nº 183, no bairro Cachoeirinha;

Corpo De Bombeiros Militar Do Amazonas

Comando Geral do CBMAM – Avenida Codajás, bairro Petrópolis;

Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) – Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul;

Polícia Militar Do Amazonas

Comando-Geral da PMAM – Rua Benjamin Constant, nº 250, bairro Petrópolis;

Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) – Rua Dr. Machado, S/Nº – bairro Praça 14;

Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Rua Tiradentes, nº 50, bairro Dom Pedro I;

Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) – Av. Cel. Sávio Belota, nº 145 – bairro Amazonino Mendes

Secretaria de Estado Assistência Social (Seas)

Avenida Darcy Vargas, 77, Chapada

Centros de Convivência

CECF Maria de Miranda – Rua Loris Cordovil, 1 – Alvorada

CECF Teonízia Lobo – Rua da Penetração III Quadra 60 s/n Amazonino Mendes

CECF André Araújo – Rua 5 Conj. Costa e Silva – Raiz

CECF Padre Pedro – Rua Tupinambá, 119 – Cidade Nova

CECF Magdalena Arce Daou – Av. Brasil, s/n – Santo Antônio

Ceci Aparecida – Rua Wilkens de Matos, S/N – Nossa Sra. Aparecida

CECF 31 de Março – Rua 21, 453 – Japiim

Confira a lista dos ITENS VETERINÁRIOS QUE PODEM SER DOADOS

Ração para cães e gatos (de preferência sachê);

Coleira e guias

Caixas de transporte

Seringas

Gaze

Soro

Esparadrapo

Atadura

Anti-inflamatório (meloxicam);

Antibióticos (pentabiótico, enrofloxacina, outros)

Vermífugos

Vacinas para cães e gatos

Testes de cinomose

Telazol

Xilazina 10%

Cetamina 10%

Lidocaína

Kit cirúrgico

Acepram

Pomadas cicatrizantes (Ganadol, Vetaglos, outras)

Pielsana

PONTO DE DOAÇÃO DE ITENS VETERINÁRIOS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)

Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3280, Parque Dez

*Com informações da assessoria

