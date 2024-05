Manutenção em rede de água interdita trecho da Avenida Constantino Nery e deixa trânsito lento

Agentes do IMMU estão no local para orientar motoristas

Manaus (AM) – A concessionária Águas de Manaus realiza, na manhã deste sábado (18), um serviço de manutenção na rede de abastecimento de água localizada na avenida Constantino Nery, bairro Presidente Vargas, e devido à operação, um trecho da via precisou ser interditada no sentido bairro/Centro. A obra deixou o trânsito lento na região.

Para ajudar na orientação de motoristas que trafegam na via, foram deslocados agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

De acordo com a concessionária, a previsão é que a manutenção seja concluída na tarde deste sábado (18). Por conta do serviço emergencial, o sistema hidráulico que passa pela região precisou ser paralisado. Ainda de acordo com a empresa, o abastecimento de água na área impactada estará normalizado gradativamente, logo que a manutenção da tubulação for concluída.

Leia mais

Águas de Manaus oferece condições especiais de negociação durante ‘Feirão Limpa Nome’

Funcionário da Águas de Manaus morre soterrado em obra na Zona Norte; VÍDEOS

Últimos dias para participar de campanha de negociação de dívidas da Águas de Manaus