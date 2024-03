Águas de Manaus oferece condições especiais de negociação durante ‘Feirão Limpa Nome’

Iniciou nesta segunda-feira (11), a terceira edição do “Feirão Limpa Nome”, do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), com participação da Águas de Manaus. Durante a ação, os clientes da concessionária terão condições especiais para negociação de débitos.

O feirão ocorre até a sexta-feira (15), na sede do Procon Amazonas, localizada na avenida André Araújo, nº 1.500, Aleixo, com atendimentos das 8h às 14h.

O mutirão é uma ação alusiva ao Dia do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. Para participar da campanha, não é necessário fazer agendamento prévio para atendimento. Nesta edição, os clientes da Águas de Manaus terão oportunidade de renegociação de dívidas, sem necessidade de pagamento de entrada, além de parcelamentos flexíveis em até 120 vezes, retirada de juros e multa, e descontos de até 95%.

“Esta é a terceira vez que participamos do feirão. Para nós, oferecer estes tipos de serviços é uma forma de mostrar o nosso comprometimento em entender a situação de cada cliente e oferecer as melhores condições para negociação”, destaca o gerente comercial da Águas de Manaus, Jeferson Correia.

A participação da Águas de Manaus no Feirão faz parte de uma parceria que a empresa tem junto ao Procon Amazonas, que visa buscar as melhores soluções para as demandas que chegam até os órgãos de defesa do consumidor.

“O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade valiosa para os consumidores resolverem suas dívidas de forma rápida e sem burocracia. Estamos empenhados em oferecer esse serviço essencial para ajudar os cidadãos a recuperarem sua saúde financeira e a terem mais tranquilidade em suas vidas”, ressalta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

