Animais de pet shop morrem em loja alagada no RS

Funcionários precisaram sair do local devido a enchente e animais ficaram no local

Porto Alegre (RS) – A rede de pet shop Cobasi confirmou, na sexta-feira (17), a morte de todos os animais que estavam dentro de um estabelecimento, localizado no subsolo do shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os bichos morreram após serem deixados para trás por causa das enchentes que atingem, praticamente, todo o estado.

Em uma publicação no Instagram da empresa sobre como ajudar os animais do Rio Grande do Sul, diversos internautas expressaram suas indignações quanto a atitude da empresa de deixar os bichos na loja após a evacuação. Em nota, a Cobasi afirmou que lamenta o ocorrido e que vai rever protocolos.

“Negligentes! A Cobasi sendo uma loja imensa deveria ter plano de evacuação para os seus pets. Em caso de incêndio se faz o que? Corre e deixa os bichos pegarem fogo? Não é possível que vocÊs não tenham um plano de evacuação que proteja a vida dos animais que vocês comercializam”, disse um usuário.

“Nunca mais compro nada de vocês”, garantiu outro internauta. “E os animais que ficaram para morrer na loja? Vocês tiveram aviso prévio e tempo ábil para tirá-los de lá. Mas, decidiram tratar vidas como produtos!”, reclamou um segundo.

O que diz a Cobasi

Por meio de comunicado postado nas redes sociais, a empresa afirma que os funcionários foram obrigados a seguir orientações das autoridades, que pediam a evacuação imediata do local. Por isso, não conseguiram realizar o resgate dos animais que ali estavam.

“Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Infelizmente nossos funcionários, como grande parte das pessoas do Sul, não esperavam por uma situação tão grave e longa. A tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água. Nossa loja fica no subsolo do shopping e ainda não é possível acessar o local”, disse a Cobasi.

“É com pesar que comunicamos a perda das vidas dos animais que estavam no local. Ficamos muito abalados com a situação e estamos revendo processos para que, em caso de emergências futuras, possamos atuar melhor em prol dessas vidas. Seguiremos atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar”, conclui a mensagem.

O estabelecimento não soube informar quantos bichos estavam no local.

*Com informações do Metrópoles

