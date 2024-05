Criança de 7 anos engole lápis de 10 centímetros; FOTOS

Uma criança de 7 anos sobreviveu e não teve ferimentos após engolir por acidente um lápis de 10 centímetros no Nepal. O menino eliminou o objeto sem precisar de cirurgia depois de 24 horas. Não se sabe o motivo dele ter engolido o lápis.

O caso foi acompanhado por médicos locais após a criança relatar o acontecido após 4 horas. Os médicos fizeram diversas radiografias para saber onde o lápis estava e quais os possíveis riscos que ele corria. As imagens do tórax e abdômen mostraram que o lápis estava no estômago.

De acordo com médicos da Faculdade de Medicina e Hospital Universitário de Katmandu, é provável que esse seja o primeiro caso deste tipo.

Menino de 7 anos engole lápis inteiro de 10 cm. | Reprodução/RadiolofyCaseReports

O menino ficou em observação e pode comer apenas uma banana, além de beber bastante líquido.

Enquanto esperavam por um novo exame, a mãe do menino procurou os médicos e disse que o filho evacuou o lápis. Novos exames mostraram que o lápis não estava mais no corpo do menino.

A criança recebeu alta no dia seguinte, sem precisar de acompanhamento.

*Com informações do SBT News

