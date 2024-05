Solidariedade amazonense impacta resgate de animais no Rio Grande do Sul

A equipe da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam), presidida pela deputada Joana Darc (UB), desembarcou em Manaus na última terça-feira (21), após duas semanas atuando no resgate de animais atingidos pelo desastre ambiental em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Jessica Amorim, Eudenis Dantas, Rafael Soares, Paulo Wilker, Edgar Nogueira e Philipe Petillo atuaram na ajuda a cerca 600 animais, entre resgatados, ajudados ou atendidos, nos abrigos temporários montados pela equipe da Comissão do legislativo amazonense, dando assistência às equipes locais.

Voluntários em outros abrigos, os servidores da Aleam também trabalharam na entrega de doações arrecadadas pelo povo amazonense, além de auxiliar médicos veterinários amazonenses que se dedicaram no atendimento aos animais.

O presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), destacou o orgulho pela participação da equipe da Comissão da Casa Legislativa ter realizado a ação e de forma tão eficiente.

“Ficamos felizes por termos dado nossa contribuição para o resgate de tantos animais e, ao mesmo tempo, orgulhosos em termos pessoas na Aleam imbuídas do espírito de solidariedade com os animais. Importante ressaltar que é a única equipe entre as Casas Legislativas do país especializada neste tipo de resgate. Parabéns a todos”, enfatizou Cidade.

“Eles conseguiram ajudar e resgatar mais de 600 animais, entre cães, gatos, porcos, coelhos e galinhas. São homens e mulheres especializados em resgate de animais em desastres. Eles representaram brilhantemente o nosso Amazonas no Rio Grande do Sul, tendo reconhecimento nacional. Como protetora de animais e médica veterinária, sinto muito orgulho de tudo que foi feito lá. Agradeço ao presidente da Aleam, o deputado Roberto Cidade, pelo suporte indispensável, possibilitando a atuação de nossa comissão no local”, disse a deputada Joana Darc.

Treinamento

Em dezembro de 2023, uma equipe da CPAMA participou do V Simpósio Internacional de Medicina Veterinária de Desastres, realizado em Betim, Minas Gerais, sob a organização do Grupo de Resgate Animal de Belo Horizonte.

O evento teve como objetivo preparar os participantes para situações de extrema necessidade. Com isso, o grupo tornou-se a primeira e única equipe das Assembleias Legislativas do Brasil a obter capacitação técnica para o resgate de animais em desastres.

O treinamento abrangeu práticas de resgate técnico de pequenos animais silvestres e de grandes animais, além da montagem de um centro de comando integrado, focando em todas as atividades relacionadas à medicina veterinária de desastres.

*Com informações da assessoria

