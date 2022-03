Enchente 2022: Governo monitora chuvas e nível dos rios no Amazonas

O acompanhamento tem como objetivo subsidiar, tanto as ações da Defesa Civil em conjunto com as prefeituras municipais

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, realiza o monitoramento dos municípios que deverão ser afetados pela cheia dos rios este ano.

Segundo o último levantamento feito pelo órgão, 12 municípios encontram-se em situação de atenção, seis municípios em situação de alerta, e cinco cidades seguem em situação de emergência.

O acompanhamento tem como objetivo subsidiar, tanto as ações da Defesa Civil em conjunto com as prefeituras municipais, quanto as tomadas de decisões por parte do órgão.

O levantamento de dados é realizado por meio do Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil, através do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) e da gerência regional, que realiza, diariamente, o acompanhamento com os coordenadores de cada município.

Segundo a meteorologista do Cemoa, Patrícia Guimarães, nos próximos sete dias, a previsão é de condições favoráveis para acumulados de chuva significativos sobre o estado. Esperam-se eventos de precipitação entre 20 – 70 mm de chuva sobre o Amazonas.

Nas calhas do Alto Rio Negro, Juruá, Purus, Alto Madeira e Baixo Amazonas, são esperados acumulados significativos, entre 80 – 150 mm. A Defesa Civil destaca, ainda, acumulados de precipitação de até 200 mm sobre o Sul da Venezuela, cabeceira do Rio Negro; e sobre o Peru e Bolívia, cabeceiras do Juruá, Purus e Madeira.

O Cemoa destaca, ainda, a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis.

Panorama Atual das Calhas

– Status de Transbordamento: Bacia do Juruá e Bacia do Purus

– Status de Atenção: Bacias do Madeira, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões, Médio Amazonas, Baixo Amazonas e Rio Negro

Panorama dos municípios

– Situação de ATENÇÃO: 12 municípios

Calha do Madeira: Humaitá, Manicoré

Calha do Alto Solimões: Tabatinga, S. Paulo de Olivença, Amaturá, S. Antônio do Içá

Calha do Médio Solimões: Fonte Boa

Calha do Baixo Solimões: Manacapuru, Careiro da Várzea

Calha do Médio Amazonas: Itacoatiara

Calha do Baixo Amazonas: Parintins

Calha do Rio Negro: Manaus

– Situação de ALERTA: 6 municípios

Calha do Juruá: Itamarati

Calha do Purus: Pauini, Lábrea, Canutama

Calha do Madeira: Borba, Nova Olinda do Norte

– Situação de EMERGÊNCIA: 5 municípios

Calha do Juruá: Guajará, Ipixuna, Envira, Eirunepé

Calha do Purus: Boca do Acre

Os demais municípios encontram-se em situação de normalidade quanto ao nível dos rios.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Divulgação/Secom

Leia mais:

Municípios do AM decretam situação de emergência por conta da cheia

Eirunepé decreta situação de emergência pela cheia do Juruá

Defesa Civil registra ocorrências por conta da chuva