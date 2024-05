Homem é preso ao estuprar sobrinha e oferecer dinheiro em troca de silêncio no Amazonas

Tabatinga (AM) — Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29), por estupro de vulnerável praticado contra sua sobrinha, uma adolescente de 13 anos. Ele foi preso em uma via pública do município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, o homem é companheiro da tia da vítima e começou a praticar o crime contra ela em novembro do ano passado. Ele se aproveitava de situações em que ficava a sós com a adolescente e ainda oferecia dinheiro em troca das relações sexuais.

“Mesmo a vítima negando receber os valores, o infrator insistia e a ameaçava, dizendo que contaria a mãe sobre o que acontecia entre eles, em uma tentativa de fazer com que ela se sentisse culpada”, disse.

De acordo com a delegada, a vítima contou que a última vez em que o indivíduo praticou o crime contra ela foi na terça-feira (28), e na ocasião, a companheira dele o flagrou insistindo em manter relações sexuais com a vítima. Na ocasião, a mulher expulsou o infrator da residência.

“Soubemos dos ocorridos após a vítima comparecer à delegacia, acompanhada com o diretor da escola em que estuda. Em tempo hábil, conseguimos localizá-lo em via pública de Tabatinga”, afirmou.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

