Igreja reúne fiéis para 2º Encontro da Fé Reformada no interior do Amazonas

Codajás (AM) — O 2º Encontro da Fé Reformada na cidade de Codajás, no interior do Amazonas, realizado na Igreja Batista da Fé 25 de Dezembro, inicia na próxima quinta-feira (30), a partir das 18h. Neste ano, o encontro traz como tema “Os Fundamentos Inabaláveis da Família!”, e será discutido em uma programação variada com encerramento previsto para o domingo à noite (2).

O evento é realizado em parceria com a Igreja Presbiteriana Cidade Nova (IPCN), localizada na Zona Norte de Manaus, responsável por idealizar o Encontro da Fé Reformada nos anos 2000, e que hoje, se espalhou para boa parte do Brasil com o principal intuito de compartilhar os ensinamentos das escrituras sagradas. Durante os 4 dias de encontro, os organizadores buscam reunir não apenas os membros da igreja local, mas também, fiéis de outras congregações.

Para Jaime Marcelino, pastor titular da IPCN, essa será mais uma grande oportunidade para estreitar os laços com a população do interior do Estado, além de promover ministrações que poderão contribuir para o desenvolvimento da comunidade cristã em Codajás.

“É bom que se pense, antes de tudo, naquilo que deu lugar a esse evento. O nosso querido irmão Pastor Sidney Santos, da Igreja Batista da Fé 25 de Dezembro, em Codajás, vinha frequentando o Encontro da Fé Reformada para pastores e líderes, que se realiza no Teatro Manauara em Novembro, e ele pediu para estendermos até Codajás. Ano passado estivemos lá, e esse ano, estaremos novamente. Qual o propósito disso? É o mesmo desde a existência do Encontro da Fé Reformada há 25 anos: pregar a Sã Doutrina para mostrar a importância do Senhor Jesus Cristo tanto na pregação quanto no viver de cada dia”, disse Marcelino.

Ministério Infantil

Além das 4 ministrações que fazem parte da programação, destaca-se o Workshop “Ministério Infantil e Família unidos pela cruz”, do projeto Ministério Infantil Bíblico e Criativo, promovido pela co-líder do Ministério Infantil da IPCN, Elisama Brito. Também conhecida carinhosamente como “Tia Love”, Elisama esteve ano passado no evento durante a primeira edição, e agora, retorna à terra do açaí, para apresentar técnicas educativas que poderão auxiliar os membros de ministérios infantis no ensino do evangelho de Cristo às crianças.

“É muito gratificante trabalhar com crianças e desafiador ao mesmo tempo. Costumo dizer que as crianças são o futuro da igreja. Então, é de muita responsabilidade nossa, porque estamos preparando futuros membros para a igreja. Ou seja, se nós não dermos uma boa base bíblica para eles, eles vão ser adolescentes, jovens, que vão enfrentar um mundo com muitas tentações, e que se eles não realmente tiverem uma formação cristã, poderão se desviar e cair em tentação. E nós, é claro, somos apenas instrumentos de Deus. Nós esperamos que o Espírito Santo haja no coração deles, mas o nosso papel é realmente apresentar o Evangelho de Cristo. E nós vamos ser cobrados por isso. Quanto maior for dado, maior será cobrado”, ressaltou.

Para mais informações, basta acessar as redes sociais @fereformadamanaus ou pelo site www.fereformada.com.br. Outras dúvidas podem ser direcionadas para o número (92) 99492-8867.

