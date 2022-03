Cemitério São João Batista é entregue após reforma em Manaus

Manaus (AM)- O cemitério São João Batista, foi entregue nesta quarta-feira (30) após passar por reforma. O campo-santo fica na avenida Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Até o final do mês de abril, os demais cemitérios que passam por revitalização, também serão entregues pela Prefeitura de Manaus.

A restauração da escultura de São João Batista foi realizada pela artista plástica Rosa dos Anjos. Além disso, um novo refeitório foi construído pela Prefeitura de Manaus.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou reforma no anexo de serviços e da manutenção, na capela, na administração e no muro do cemitério.

O prefeito David Almeida destacou que recuperar espaços públicos assim como o cemitério São João Batista é algo histórico para a cidade de Manaus.

“Tem muito sentimento dentro do cemitério. Tem milhares de pessoas sepultadas. A história do Amazonas está aqui, parte da minha história está aqui, e cuidar disso faz parte de toda administração da prefeitura. Esse é o principal cemitério da cidade, muitas pessoas passam e não percebem, mas nós cuidamos de tudo, sem esquecer daqueles que se foram”, declarou Almeida.

Para Sabá Reis, que realizou a entrega da última obra como secretário da Semulsp, é muito gratificante ter feito parte das reformas dos campos-santos.

“Esse é o início da entrega de todos os cemitérios. Eles foram transformados, porque estavam abandonados e indignos de nossa população. E hoje, aqui no São João Batista, que é um cemitério tradicional, estou tendo a alegria de entregar a obra, porque eu escolhi a Semulsp muito por conta dos cemitérios”, declarou Reis.

No espaço foram feitas algumas homenagens, com banner contando a história de algumas pessoas que foram sepultadas no São João Batista. Além disso, um culto ecumênico foi realizado no local com a presença dos padres Danival e Daniel, além do frei Paulo e do pastor Disraeli Almeida.

