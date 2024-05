Belo é flagrado abraçado com mulher em shopping

O cantor foi fotografado em clima de intimidade com uma mulher no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro

O cantor Belo foi flagrado abraçado com uma mulher no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30). A coluna Fábia Oliveira foi atrás e descobriu, com exclusividade, quem é a moça com o cantor.

Fãs do artista, no entanto, já podem se acalmar, porque não se trata de um novo amor na vida de Belo. Segundo apuramos, a mulher se chama Andressa e é esposa do homem que também aparece nas imagens feitas pela AgNews. Ela foi madrinha do casamento do cantor.

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram o fim do casamento em abril deste ano após 16 anos juntos. O casal, no entanto, já estaria separado há alguns meses.



