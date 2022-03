Mesmo com alto nível de chuva, Rio Negro não deve atingir cota de 2021

De acordo com a pesquisadora do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), Luna Gripp, a cheia de 2022 também será extrema, mas não será a maior da história

Manaus (AM) – O nível máximo que o Rio Negro deve atingir durante a cheia de 2022 é de 29,40m, de acordo com o 1º Alerta de Cheias do Amazonas de 2022, que aconteceu nesta quinta-feira (31). O alerta ainda revelou que, mesmo com o alto volume de chuva nos últimos dias, a probabilidade de a cota do rio ultrapassar a maior cheia da história, registrada em 2021, é bem baixa.

De acordo com a pesquisadora do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), Luna Gripp, a cheia de 2022 também será extrema, mas não será a maior cheia da história.

“Tem uma grande probabilidade de ocorrer um evento extremo, com essa recorrência de 15%, mas ao mesmo tempo a probabilidade de superar o nível do rio do ano passado é bem baixa”, revela Gripp.

Nesta quinta-feira (31), o nível está a 27,16 metros no Porto de Manaus, faltando 2,24 metros para atingir a previsão do CPRM, que tem 80% de chance de confiança. Além disso, ainda há um intervalo de 28 metros a 30,10 metros entre o valor previsto pelo Serviço Geológico.

Em termos do rio hoje, que é 27,16 metros, no Porto de Manaus, se pudéssemos citar apenas um valor que a gente prevê que o nível do rio atinja é 29,40 m. LUNA GRIPP, PESQUISADORA

Apesar de a possibilidade de ultrapassar a cheia de 2022 ser pequena, a possibilidade de ultrapassar a cota de inundação, que é de 27,50 metros, é de 99%. Já a cota de inundação severa, que é de 29 metros, também tem altas chances de ser ultrapassada, com 78%.

“A cota de inundação severa que é de 29 metros também é possível que seja ultrapassada. Com uma chance de 78% de que o rio atinja essa cota e supere. Por outro lado, a possibilidade da cheia de 2022 atingir a do ano passado é de apenas 12%”.

Foto: Em Tempo

Interior do estado

O Alerta também deu a previsão de dois municípios: Manacapuru e Itacoatiara. A previsão é que ambos os municípios ultrapassem a cota de inundação severa, mas que não atinjam as marcas históricas.

Em Manacapuru, a cota atual é de 17,52 metros. A previsão é de que o Rio Solimões, que cobre o município, atinja 19,90 metros, através de um intervalo de confiança de 19,15 metros a 20,65 metros.

No município de Itacoatiara, a cota de inundação atual é de 13,23 metros. Já a previsão é que seja de 14,70 metros, com uma margem de 14,20 metros a 15,20 metros.

