PSD confirma pré-candidatura do Senador Omar e lança chapa para deputado federal

Manaus (AM) – O Partido Social Democrático no Amazonas (PSD-AM) apresentou a chapa proporcional para a disputa da eleição deste ano. O Senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, é pré-candidato à reeleição.

Assim como os deputados federais Sidney Leite e Marcelo Ramos, que vão concorrer com a chapa formada por candidatos expressivos como o empresário Orsine Júnior, a delegada Débora Mafra, a vereadora de Itacoatiara, Andreia Mara, os ex-vereadores de Manaus, Coronel Gilvandro e Givancir Oliveira, além da grande novidade que é a Bancada Delas, com as conselheiras tutelares Kiky Anjos, Adelyane Lobato, Rosália Bernardino, Nivia Abrahão e Marinez Paz do Nascimento.

O grande ato de filiação aconteceu na manhã desta quinta-feira (31), com a presença de dezenas de prefeitos do interior do Estado, além de ex-prefeitos e vereadores da capital a municípios distantes como Guajará, Benjamin Constant, Amaturá e São Gabriel da Cachoeira, bem como cidades mais próximas de Manaus como Manacapuru, Iranduba, Silves, Careiro Castanho e Careiro da Várzea, passando por representantes do poder executivo de Tefé, Fonte Boa, Canutama, Maués, Anamã, Caapiranga, Codajás, Urucurituba e Pauini, entre outros.

“Tenho o apoio de todos os prefeitos e de muitas pessoas da oposição aos prefeitos. Não tem ciúme porque a eleição é estadual, a eleição não é municipal. Tenho aqui em Manaus também um exército de pessoas que vão me ajudar e vão levar a minha palavra pela cidade. Não é me agredindo, não é me difamando, que vão melhorar a vida de nenhum dos amazonenses”, ressaltou Omar.

“Eles agridem porque não têm condições de debater. Eu fiz programas sociais. O maior programa de segurança pública da história do Amazonas foi feito no Governo Omar Aziz. O maior plano de cargos e carreira dos policiais civis e militares, que é exemplo no Brasil, foi feito no Governo Omar Aziz. Os professores tinham uma data-base, tinham promoção horizontal, vertical e diagonal no meu governo. Tinham o 13º, o 14º e o 15º salários. Construí escolas de tempo integral e deixei dinheiro para construir mais. Não foram dez anos de governo. Foi em apenas quatro anos. Então, eu não vou perder tempo batendo boca com quem nunca produziu nada para o Estado”, completou o Senador do Amazonas.

Representando os prefeitos do interior, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, destacou a união em defesa da reeleição do Senador.

“O Omar tem o apoio dos prefeitos do interior do Amazonas e da oposição aos prefeitos. Vamos ajudar a dar a maior votação, uma votação histórica. Em Parintins, a meta é 65% dos votos. E peço que todos os colegas prefeitos entrem de cabeça para a vitória de forma avassaladora”, discursou Bi.

Em entrevista coletiva após o evento, o Senador Omar confirmou que apoiará a candidatura do ex-presidente Lula em plano federal. Há um mês, Lula esteve em Manaus e assegurou que também apoiará a reeleição de Omar ao Senado Federal.

*Com informações da assessoria

