Paraquedista distribui 100 milhões de sementes no AM e especialista comenta

Para uma pesquisadora do Embrapa, a ação do paraquedista Luigi Cani é emblemática

Um paraquedista contribuiu para o processo de reflorestamento de uma forma diferente do habitual. Dentro do território da floresta amazônica, em uma área desmatada do Amazonas, Luigi Cani saltou de um avião a uma velocidade de 300 quilômetros por hora. No total, foram distribuídas cerca de 100 milhões de sementes.

Com uma longa experiência com o paraquedismo, e com o recorde de saltar com o menor paraquedas do mundo, o esportista Luigi Cani jogou milhões de sementes de mais de 27 espécies variadas e nativas da Amazônia em um local extremamente degradado pela ação humana.

No salto histórico, o paraquedista levou uma caixa biodegradável de madeira, com cerca de 1m³. O material abrigava aproximadamente 300 kg de sementes. Juntamente com a caixa rica em sementes, Luigi saltou da aeronave, a uma altura de 14 mil pés de altura, o que representa cerca de 4,2 quilômetros do chão.

Em seguida, ao chegar próximo a 2 mil metros da região desmatada, o paraquedista entrou em uma velocidade que atingiu em torno de 300 quilômetros por hora, chegou perto da caixa, que estava em queda livre, e a apanhou.

Já com o material de madeira biodegradável em mãos, o paraquedista atirou as milhões de semente no local, em uma altura adequada para realizar uma boa distribuição. No fim, a ação foi realizada com sucesso.

Projeto

Para que fosse possível implementar a grande atividade de reflorestamento, foram manejados mais de 3,7 toneladas de materiais e equipamentos, que foram encaminhados por meio de barco para o município de Novo Aripuanã (distante a 228 quilômetros de Manaus).

Outra ação promovida na ação foi o envio de sementes para uma comunidade indígena do estado do Amazonas. A população da comunidade demandava do recurso, assim recebeu cerca de 6 milhões de sementes.

Quanto é eficiente na prática?

Para a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária da Amazônia (Embrapa-Amazônia), Elisa Wandelli, a ação do paraquedista, em conjunto com a empresa, é emblemática, ainda mais por impulsionar e sensibilizar órgãos públicos de realizarem políticas públicas voltadas para o reflorestamento em áreas degradadas na Floresta Amazônica. Além disso, enfatiza a importância da restauração florestal para os setores da sociedade.

No caso da ação promovida pelo paraquedista, a Elisa Wandelli classifica o tipo de reflorestamento como “semeadura aérea”, uma estratégia alternativa para cobrar as autoridades.

Ao mesmo tempo, a pesquisadora também ressalta a necessidade de analisar as condições ambientais onde ocorre o reflorestamento, assim como as ferramentas e os métodos mais eficientes para que a semeadura aconteça de forma mais eficiente.

“Então, uma série de mecanismos podem ser realizados pelo homem com o intuito de acelerar e garantir a germinação o mais rápido possível, para que essa semente não seja, por exemplo, removida por formigas e sejam predadas por herbívoros. Quanto mais rápido germinarem, maior vão ser as chances de elas virarem plântulas, que são as mudas, e depois uma árvore adulta e uma floresta”, conta.

Além da utilização de ferramentas que podem garantir a germinação das sementes, como a quebra da dormência e o uso da peletização e hidrogel, substâncias que farão a semente cair em um determinado lugar, a pesquisadora enfatiza a importância da variabilidade genética.

“Algo muito importante para se restaurar uma área é que haja uma grande diversidade genética das matrizes das árvores mães que deram origem a essa semente. A diversidade genética importantíssima para a sobrevivência das espécies, para se adaptarem às mudanças climáticas e às diversidades”, afirma.

Porém, a pesquisadora enfatiza que a ação de reflorestamento da ação do paraquedista pode ter sua eficiência reduzia em razão da pouca quantidade de sementes distribuídas.

“A semeadura aérea vai precisar de uma quantidade muito maior de sementes, porque poucas sementes vão chegar ao destino”, explica.

