Ponte Rio Negro recebe obras de pavimentação

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima vistoriou, na segunda-feira (7), as obras de pavimentação da ponte sobre o rio Negro – ponte Jornalista Phelippe Daou – e dos primeiros 34 quilômetros da rodovia Manoel Urbano, a AM-070.

O projeto inclui instalação de sinalização vertical e horizontal e manutenção da rede de drenagem profunda e superficial.

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O investimento é da ordem de R$ 23 milhões. As obras são necessárias por conta do desgaste do pavimento da ponte e dos primeiros quilômetros da rodovia e irão garantir melhor trafegabilidade e segurança aos usuários.

“Desde que a ponte foi inaugurada (em 2011), é a primeira vez que ela passada por revitalização. Ela é o principal acesso aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Todas as obras que nós estamos fazendo têm um padrão de qualidade. Eu faço questão de vistoriar pessoalmente. Isso é respeito com a população e com o dinheiro público, que tem que ser bem aplicado em obras de qualidade para a população. Em nosso governo todas as obras são com esse padrão de qualidade”, frisou Wilson Lima.

Na ponte, a intervenção tem início na cabeceira, contemplando um total de 9,97 quilômetros. Para a recuperação de todo asfaltamento, a Seinfra faz a reciclagem de asfalto antigo e adição de outros componentes para a formar a base do novo pavimento.

A rede de drenagem, superficial e profunda, recebe manutenção, limpeza e desobstrução de entradas e saídas. Ocorre, ainda, a limpeza e capina ao longo da pista, onde ocorrerá a recuperação do pavimento.

Haverá a implantação de placas de regulamentação, advertência, educativas, com orientações e marco quilométrico que fazem parte da sinalização vertical.

Já a sinalização horizontal inclui a faixa de bordo, faixas contínuas e seccionadas, setas e símbolos, tachas e tachões.

Além disso, o Estado realiza um processo para instalação de iluminação viária.

