Comissão de Álvaro Campelo leva “Caravana da Cidadania” com diversos serviços à população da Zona Norte

Manaus (AM) – Dando continuidade ao calendário de ações itinerantes da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), moradores do bairro Mutirão (Zona Norte de Manaus) receberam neste sábado (26), a 8º edição da “Caravana da Cidadania”, realizada na Escola Municipal Dep. Ulisses Guimarães, com a disponibilização de diversos serviços à população.

Durante a ação, foram oferecidos a crianças, adolescentes, pais e responsáveis, atendimentos de profissionais como clínico geral, psicólogo, pediatra, ótica-optometrista, orientação jurídica, massoterapia, corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicemia, serviços de estética e embelezamento, além de palestras e distribuição da cartilha de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens, elaborada pela Comissão com a participação da OAB-AM.

O deputado Álvaro Campelo explica que o objetivo principal da ação é levar serviços essenciais para dentro das comunidades, pensando principalmente na dificuldade de acesso de muitos pais e mães que trabalham durante a semana. “Sabemos que muitos bairros de Manaus precisam desse tipo de ação social, que envolve uma série de serviços e que traz benefícios para a população, então é um prazer enorme poder contribuir desta maneira”, ressaltou o parlamentar.

Na oportunidade, a dona de casa Maria Salate de 62 anos, agradeceu a ação por garantir fichas para se consultar com clínico geral, dentista e oftalmologista. “É muito difícil conseguir uma consulta pelo SUS, principalmente o dentista que é pouco acessível pra gente. O clínico geral até consegue indo de madrugada, mas ainda assim se torna difícil. E graças a essa ação do deputado Álvaro Campelo hoje no nosso bairro, consegui ir tanto no dentista, quanto no clinico. E com essa facilidade aproveitei pra ir também no oftalmologista e fui muito bem atendida, todos estão de parabéns”, pontuou dona Maria Salete.

Desde o ano de 2019, já foram realizadas caravanas em Autazes (distante 113 km de Manaus em linha reta), Itacoatiara (176 km), Manacapuru (68 km) e em diversos bairros de Manaus. Com a ação de hoje, a “Caravana da Cidadania” totalizou mais de 6.000 atendimentos. O evento deste sábado contou com o apoio da Marinha do Brasil, Prefeitura de Manaus, Secretaria de Segurança, Conselho Tutelar, entre outros parceiros que participaram de forma voluntária.

