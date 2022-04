Vídeo: Homem é morto brutalmente por “amigo” em discussão sobre bicicleta

Rio de Janeiro (RJ) – Um vídeo que mostra o homicídio brutal de um homem voltou a circular nas redes sociais, nas últimas semanas.

Ele foi golpeado por um suposto “amigo” para ter sua bicicleta roubada e acaba agonizando até a morte. O Caso aconteceu na Zona Leste do Rio de Janeiro, por volta de 3h, em fevereiro e, agora, as imagens de câmeras de segurança foram liberadas.

No vídeo, os dois conversam normalmente sobre o veículo, até o momento em que um deles desfere uma facada no pescoço do outro, de boné azul.

O mais aterrador é que o “amigo” deixa o homem caído na rua, onde agoniza até morrer.

Acompanhe o vídeo:

