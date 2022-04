Primeiro fim de semana de abril é marcado por assassinatos no AM

Manaus (AM) – O primeiro fim de semana de abril foi sangrento no Amazonas, com quatro assassinatos entre sábado (2) e domingo (3). Os homicídios aconteceram na capital, Manaus, e também no interior do estado, na cidade de Iranduba. Confira todos os crimes.

Motorista de aplicativo morto com tiro na cabeça

Um dos mortos foi o motorista de aplicativo Raimundo Nonato de Amorim Barão, de 35 anos, que levou um tiro fatal na cabeça. O crime aconteceu na rua 18 de Outubro, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

O crime cercado de mistério e sem a causa do homicídio aparente aconteceu por volta das 21h deste sábado (2). A vítima ainda foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu ao tiro e morreu na unidade de saúde.

Um colega de trabalho não revelou detalhes do fato ao fazer o Boletim de Ocorrência do assassinato na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). As circunstâncias do crime, a motivação e os autores ficarão a cargo da DEHS descobrir.

Morto enquanto assistia clássico Fla x Flu

O jovem Emanoel Junio Silva Colares, 24 anos, foi morto com vários tiros na cabeça enquanto assistia a final do Campeonato Carioca de Futebol, na tarde de sábado (2), na avenida Alarico Furtado, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo o BO, registrado pela mãe da vítima, junior foi alvejado por criminosos que invadiram o local onde ele estava e cometeram o crime.

Testemunhas ainda socorreram o jovem e o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pipico é espancado e executado a tiros em Iranduba

Identificado apenas como “Pipico”, um dos mortos da lista extensa do fim de semana, teve um triste fim. O homem foi espancado e morto a tiros na avenida Rio Negro com avenida José Maria Muniz, município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Segundo os policiais do 31º Distrito Interativo de Polícia (DIP) de Iranduba, eles foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio e agressão. Ao chegarem ao endereço, confirmaram o crime e, além de Pipico, havia um menor de idade baleado, que foi socorrido e levado ao hospital do município, Hilda Freire.

A motivação do crime, que deixou Pipico morto e o menor baleado, ficará a cargo da Polícia Civil do município investigar.

Gari se envolve em briga em festa e é morto a tiros em Manaus

O gari Leandro da Costa Oliveira, de 27 anos, foi mais um dos mortos no fim de semana. Durante a madrugada deste domingo (3), a vítima se envolveu em uma briga em uma festa, na rua Guanabara, bairro Lírio do Vale, zona Oeste, e foi baleado a tiros.

De acordo com o BO, registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a irmã da vítima deu detalhes de como seu irmão morreu. Ela revelou que o gari acabou brigando na festa, sem revelar o motivo da discussão, e um dos envolvidos sacou uma arma e disparou contra ele.

O gari ainda foi levado por populares ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

